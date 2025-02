Em Março, vamos descobrir os ateliers de design de interiores de Lisboa

Está a chegar a Lisboa uma nova mostra dedicada ao design de interiores. A primeira edição da Deco Out acontece entre 19 e 21 de Março e conta com a presença de ateliers como Aldeco, Forma & Enredo ou Settes.

Ao longo de três dias, 11 empresas nacionais de indústria têxtil, papel de parede, revestimento de parede e chão, e peças decorativas abrem as suas portas para dar a conhecer o que por lá se faz de melhor. "Este evento surge da vontade de várias empresas que partilham da ambição de trazer à capital um evento com um conceito inovador, convidando profissionais e apaixonados pelo design a explorarem de forma imersiva espaços de marcas de referência no sector", destaca a organização, em comunicado.

Num formato apelidado de Open Showroom Experience, os visitantes vão poder entrar nos espaços das diferentes empresas através de um percurso que começa e termina no parque do Estádio do Belenenses, na entrada da Rua do Alcolena. E são elas a Aldeco, a Barreiros & Barreiros, a Damaceno & Antunes, a Fernando Roda, a Forma & Enredo, a Henriques & Rodrigues, a Microcrete, a Pedroso & Osório, a Settes, a Showroom Lisboa – Antoniela Leone e, finalmente, a Tramas & Texturas.

Além da divulgação de colecções únicas, o programa inclui actividades como workshops de pintura e conversas sobre novas tendências com especialistas da área. Para facilitar a deslocação entre cada ponto, há um serviço gratuito de shuttles, do qual pode usufruir mediante inscrição prévia (que também é necessária para participar no evento). Os espaços da Showroom Lisboa – Antoniela Leone, da Fernando Roda e da Henriques & Rodrigues não entram na rota dos shuttles, mas têm parque de estacionamento gratuito.

Vários locais (Lisboa). 19-21 Mar. Qua-Sex 10.00-19.00. Entrada gratuita (mediante inscrição prévia)

