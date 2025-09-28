Em Outubro, há arte e solidariedade pelo Estado da Palestina

São três dias de resistência e mobilização através das artes visuais, da música, do cinema e da gastronomia, no Bairro Alto. A entrada é livre.

Portugal reconheceu oficialmente o Estado da Palestina no Dia Internacional da Paz, 21 de Setembro. Em Outubro, entre os dias 9 e 11, a Casa do Comum volta a ser o epicentro do projecto Arte pela Palestina, que procura angariar fundos para assistência humanitária. A programação – que se estende a outros espaços da cidade, como o Teatro do Bairro e o Auditório Camões – inclui exposições, concertos, conversas e até momentos gastronómicos.

“A edição deste ano acontece num momento particularmente simbólico: em Outubro cumprem-se dois anos desde a mais recente invasão da Faixa de Gaza, que marcou de forma trágica a vida de milhões de palestinianos. É neste contexto que o projecto reforça a sua missão de dar visibilidade à causa palestiniana através da arte e da solidariedade”, lê-se em comunicado à imprensa.

O arranque acontece na Casa do Comum, com a primeira exibição em Portugal de All That’s Left of You. Realizado por Cherien Dabis, cineasta palestiniana radicada nos Estados Unidos, o filme voltará a ser projectado no dia 9, reforçando a aposta “na divulgação de cinema inédito e de qualidade”, como se lê em nota da organização, que também destaca o habitual leilão solidário de obras de arte. Com a totalidade das receitas a reverter para apoio à Palestina, as peças podem ser adquiridas pelo público através de licitação online e estão já confirmadas doações de artistas e personalidades como André Letria, Akacorleone, Fernanda Fragateiro, Gabriela Albergaria, Luísa Sobral, Mantraste e Rita Redshoes.

Ainda no dia 8, às 19.00, o Auditório Camões recebe a performance de dança contemporânea Amor em Tempos de Apartheid, do coreógrafo e bailarino palestiniano Sharaf DarZaid. Com música ao vivo de Maen El Ghoul, o solo de 35 minutos será seguido de uma conversa em torno de “os dilemas emocionais e políticos de viver sob ocupação, entre o amor à terra natal e o amor a uma parceira marcada pelas restrições da política israelita de unificação familiar”.

Já nos dias 9 e 10, a programação concentra-se toda na Casa do Comum. Entre a oferta prevista, destaca-se a exibição de curtas-metragens palestinianas (Qui 16.00) e os debates para reflectir sobre a Palestina através da arte, da política e da cultura contemporânea. No dia 10, por exemplo, os editores Bernardino Aranda (Tigre de Papel), Pedro Morais (Antígona), João Figueira (KKYM) e Zeferino Coelho (Caminho) juntam-se para conversar sobre “Ler a Palestina”.

Haverá ainda vários workshops criativos com nomes como Alexandre Esgaio (fanzines), Ana Carmela (bordado), Clara Rego (cerâmica) e Catarina Sobral (ilustração), permitindo ao público experimentar diferentes linguagens artísticas. Digno de nota é também o workshop de cozinha dinamizado por Manar Aali a 11 de Outubro, às 10.00, na Estrela da Bica. Mas, para além dessa oficina, haverá jantares com pratos palestinianos na Casa do Comum entre os dias 9 e 11 de Outubro, das 20.00 às 22.00.

Se for mais de música, conte com mini-concertos de Benjamim, Carlos Bica & Gonçalo Neto, Orca e Tiago Gomes & Flak, a que se juntam os DJ sets de Jorge Caiado b2b Bernardo Vaz, Luís Varatojo, Mãe Dela, Selecta Alice e Violet b2b Wugori, distribuídos pelos vários espaços. A programação inclui ainda performances de Handala Dabke, Joana Craveiro e Leonor Keil.

No dia 11, há ainda agenda no Teatro do Bairro – leituras encenadas de The Gaza Monologues, do colectivo palestiniano Ashtar Theatre – e no espaço Outra Cena – incluindo uma live animation com o ilustrador Vítor Ferreira. Mas, se não quiser perder pitada, o melhor é consultar o programa completo. A entrada é livre na Casa do Comum, embora os visitantes sejam convidados a fazer donativos para a causa, e pago nos restantes espaços (os preços variam).

