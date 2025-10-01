Em Outubro, há Fórum Fantástico no Lumiar (e é grátis)

A Biblioteca Orlando Ribeiro volta a ser palco do evento, de 3 a 5 de Outubro. Este ano celebra-se a 20.ª edição.

Há 20 anos que o Fórum Fantástico é o ponto de encontro anual dos fãs de ficção especulativa. Para celebrar, a organização promete uma programação vitaminada, com três dias de actividades gratuitas, de 3 a 5 de Outubro, na Biblioteca Orlando Ribeiro. “Preparem-se para um fim-de-semana imersivo no imaginário”, lê-se em nota do evento, que há muito fez de Telheiras a sua casa.

A abertura acontece na sexta-feira, 3 de Outubro, às 14.30, com a inauguração da habitual feira no foyer e da exposição no piso 0. Segue-se uma cerimónia às 15.00, no auditório, para celebrar como deve ser a 20.ª edição. Depois disso, há mais cinco propostas na agenda do dia, entre as quais se destacam uma conversa sobre “As Bibliografias do Fantástico em Portugal: Literatura, BD e Cinema” (Qua 15.30) e outra sobre a “Edição independente de banda desenhada” (Qua 17.45).

Já no dia seguinte, 4 de Outubro, o evento começa logo pelas 10.30, no auditório, com um workshop de scrapbooking, promovido pelo Imaginauta, um projecto de promoção e divulgação de ficção especulativa com especial foco na literatura portuguesa. Se preferir, à mesma hora também se vai falar do “Cinema Fantástico: de 1985 a 2025”, mas no piso 0 da biblioteca. Há mais, claro.

Até às 20.30 de sábado, hora a que está previsto acontecer o “Jantar dos Velhos do Califa”, a programação estará ao rubro. Ao todo, são mais de 30 actividades: workshops e masterclasses, jogos de tabuleiro e de role-playing, apresentações de projectos como o IndieSpec (que reúne três editoras europeias, incluindo a portuguesa Divergência, para produzir e divulgar obras de ficção especulativa escritas por autores portugueses, finlandeses e ucranianos nas suas línguas maternas), lançamentos de livros e conversas que vão da romantasy enquanto novo subgénero da fantasia jovem-adulto até aos ecos da ficção brasileira em Portugal.

No último dia, domingo 5 de Outubro, a festa volta a iniciar-se pelas 14.00, com actividades programadas até ao final da noite, incluindo o soprar de velas do Fórum Fantástico, às 15.00, a exibição do documentário Os 20 anos do Fórum Fantástico, às 18.15, e a entrega os prémios Adamastor, António de Macedo e Ataegina, às 19.00. Mas, se não quiser perder pitada, o melhor é consultar a agenda completa online. A entrada é livre, sujeita à lotação dos espaços.

Organizado por Rogério Ribeiro, Maria Inês Santos, Miguel Jorge, João Morales e a Épica – Associação Portuguesa do Fantástico nas Artes, o Fórum Fantástico nasceu em 2005, na sequência da realização do 1.º Encontro Literário de Fantasia e Ficção Científica, organizado por Rogério Ribeiro e Safaa Dib na Faculdade de Letras de Lisboa.

Biblioteca Orlando Ribeiro. 3-5 Out, Sex 14.30, Sáb 10.30, Dom 14.00. Entrada livre

