Em Outubro, volta a haver Dias de Poesia na Casa Fernando Pessoa

O festival literário arranca a 17 de Outubro e prolonga-se até dia 19. Estão confirmados oito poetas de todo o mundo e traduções inéditas.

O Lisbon Revisited – Dias de Poesia está de volta à Casa Fernando Pessoa entre os dias 17 e 19 de Outubro.

“É uma oportunidade para conhecer e ouvir, em viva-voz, poetas de diferentes países e realidades, que se juntam ao público para partilhar histórias, conversar sobre a escrita e ler os seus poemas”, lê-se em comunicado da Casa Fernando Pessoa.

A sessão de abertura está marcada para dia 17, às 19.00, com a apresentação dos poetas convidados. Este ano, Portugal estará representado por Bernardo Pinto de Almeida, Filipa Leal, Inês Lourenço e Nuno Moura, autores com obras reconhecidas e traduzidas, “que dão corpo à diversidade e vitalidade da poesia portuguesa contemporânea”, como reforça a organização.

Já fora de portas, chegam-nos quatro vozes distintas: Katerina Iliopoulou da Grécia, Najwan Darwish da Palestina, Slobodan Ivanović de Montenegro e Stella Nyanzi do Uganda. Para alguns, esta será a sua estreia no país, com traduções inéditas a serem preparadas de propósito para o festival.

Dos poetas estrangeiros, em português já é possível ler Najwan Darwish. A sua antologia Um garoto de Haifa gira a palavra – e outros poemas palestinos foi publicada em 2024 pela editora Urutau. Traduzido em mais de 20 línguas e premiado internacionalmente, incluindo com o Cilento International Poetry Prize (Itália, 2023) e o Grand Prix de Poésie Étrangère (França, 2024), o poeta também é co.fundador e consultor de vários projectos culturais e festivais literários palestinos e árabes.

A meio do programa, há um concerto, já esgotado, da cantora Manuela Azevedo e do baixista Hélder Gonçalves, dos Clã. Os bilhetes para as conversas e leituras (3€) estão à venda na bilheteira da instituição, em Campo de Ourique, e online, na BOL.

Casa Fernando Pessoa. 17-19 Out, vários horários. 6€ (sessão de abertura), 3€ (conversas e leituras).

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

