Em terra de unicórnios, o fim-de-semana vai ser regado a cerveja artesanal

A 3.ª edição do Browers Beer Ato vai ocupar o largo e a fábrica da Browers Beato, com cervejeiros portugueses, concertos e uma conversa dedicada ao futuro do sector.

A fábrica de unicórnios do Beato vai voltar a receber o Browers Beer Ato, esta sexta-feira e sábado, 18 e 19 de Julho. Este evento de entrada gratuita conta com uma programação que junta produtores de cerveja artesanal, comida e música ao vivo.

No total, estarão disponíveis mais de 50 cervejas de 12 microcervejeiros portugueses: Browers, Dois Corvos, Fermentage, Hopsin Brewery, Lispoa Craft Beer, Lupum, Mean Sardine, Musa, Oitava Colina, Praxis, Rima e DCN Beers.

A oferta gastronómica será composta por petiscos tradicionais portugueses, como salgados variados, cachorrinho do Beato, prego da vazia, bem como duas opções de hambúrgueres — uma de novilho e outra de base vegetal.

A programação musical tem curadoria da CTL – Cultural Trend Lisbon e inclui DJ sets e concertos ao longo dos dois dias. Na sexta-feira, 18 de Julho, actuam Ana Marques (16.00–18.00), Doce da Casa (18.00–21.00), Sea Angels (21.00–22.00) e Gardênia com Tecnofoguete (22.00–00.00). No sábado, 19, a música começa mais cedo, com DJ Swingueiro (13.00–18.00), Ana Marques (em três momentos: 18.00–19.00, 20.00–21.00 e 22.00–00.00), Silly Boy Blue (19.00–20.00) e Nunca Mates o Mandarim (21.00–22.00).

A programação inclui ainda uma conversa dedicada à evolução do sector. A conversa “Cultura cervejeira em Portugal e perspectivas de futuro” terá lugar na sexta-feira, a partir das 18.00, e contará com Tiago Brandão (director-geral da The Browers Company e director de I&D+i do Super Bock Group), Otávio Costa (programador dos festivais ArtBeerfest e Porto BeerFest), Bruno Aquino (autor de Uma Viagem pelo Mundo da Cerveja Artesanal Portuguesa) e António Lopes (fundador da cervejeira Lupum). Entre os temas abordados estarão o turismo cervejeiro, a sustentabilidade na produção, o uso de ingredientes locais e a importância das colaborações entre produtores. Será também possível aceder ao interior da fábrica, onde são produzidas as cervejas da marca.

A entrada é livre, sendo apenas necessário adquirir um copo de vidro de 25 cl (4,00 €) para poder participar nas provas, com um sistema de pagamentos cashless. Também serão aceites copos trazidos pelos visitantes, desde que calibrados para 25 cl.

Avenida Infante D. Henrique, 143 (Beato). 18-19 Jul (Sex-Sáb) 16.00-00.00, 13.00-00. Entrada gratuita

