Há 11 anos, um projecto de empreendedorismo social começou a destacar-se ao mobilizar a comunidade em torno de técnicas e ofícios como a costura e o bordado. Mais de uma década depois, os mesmos mentores d'A Avó Veio Trabalhar dão forma a uma nova ideia. Em vez dos labores manuais e de um cariz predominantemente ocupacional, o Avó Cooking Lab centra-se na cozinha e consiste num serviço que pessoas ou empresas podem contratar. O objectivo é agora também reintegrar pessoas com 60 anos ou mais no mercado de trabalho.

Algumas das envolvidas já faziam parte do projecto A Avó Veio Trabalhar e aceitaram embarcar numa nova missão: a de partilhar o próprio livro de receitas para chegar a uma ementa de conforto, mas também adaptada aos novos tempos. "Numa fase inicial fizemos muitos testes para tentar perceber quais as coisas que poderíamos incorporar no menu. Chegámos a este consenso – coisas clássicas, como a bola de carne, os peixinhos da horta, as empadas de galinha, os pastéis de bacalhau, os croquetes de alheira, e depois o tradicional bolo de mármore, o salame de chocolate", enumera Ângelo Campota, um dos mentores do projecto.

Tiago Marques

O que começou por ser uma ideia para abrir uma cafetaria, com o tempo, assumiu outros contornos. Embora esteja incubado no Impact Hub Lisbon, na Penha de França, o Avó Cooking Lab leva as suas especialidades culinárias aonde quer que estas sejam requisitadas. Um serviço de catering, que também está aberto a workshops de cozinha.

Por muito boa que seja a comida, o carisma das cozinheiras continua a ser o prato principal. O projecto envolve, nesta fase, 14 pessoas, todas elas mulheres com mais de 60 anos. A supervisionar a equipa está Sofia Rocha Correia, responsável pela cozinha de inspiração medieval do Trobadores, na Baixa. "Houve logo uma empatia. Começámos a trocar ideias – elas trouxeram as que tinham e eu trouxe as minhas, mas sempre com um bocadinho de inovação – e fizemos alguma pesquisa. E juntas, vamos sempre trocando impressões. Elas ensinam-me, eu também vou ensinando. Tem sido mesmo um encontro entre dois saberes", explica Sofia.

O principal objectivo é colocar estas mulheres novamente no mercado de trabalho. "É um modelo de negócio completamente diferente d'A Avó Veio Trabalhar. As pessoas que estão connosco são remuneradas e isso traz logo uma responsabilidade diferente", acrescenta Ângelo.

Tiago Marques

Ana Ferrer Oliveira é uma das mulheres que põem as mãos na massa. Aos 70 anos, o gosto pela culinária, e pela pastelaria em particular, fê-la aceitar a proposta sem hesitar. "Permite-nos fazer o que gostamos, a cozinha da avó, o que nós conhecemos. E também estar com pessoas mais novas e transmitir esse saber. Tenho a impressão de que algumas coisas se estão a perder um bocadinho", reflecte Ana. Antes de serem incluídas no cardápido, todas as receitas são testadas, provadas e devidamente afinadas. A última trazida por Ana foi a do bolo de maçã e foi imediatamente admitida. Por experimentar está ainda a receita de bacalhau com tomate e cebolada transmitida pela mãe.

O Avó Cooking Lab é um projecto a três anos, com financiamento da Portugal Inovação Social e um dos objectivos é que a equipa chegue às 20 pessoas. Para Ângelo, os planos poderão ainda passar por ter um espaço próprio, aberto ao público. "Podia ser uma cafetaria que servisse almoços, mas sem tostas de abacate e cappuccino. Tudo tradicional – o café de saco, os bolos tradicionais, estas refeições assim leves." Doce ou salgada, servida numa bandeja ou arrumada numa marmita, uma coisa é certa: a comida da avó vai ser sempre uma comida de conforto.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn