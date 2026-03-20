Entre cerveja e nostalgia, Lisboa celebra os 20 anos de Hannah Montana

[category]
[title]
Os fãs da personagem interpretada por Miley Cyrus podem reviver o fenómeno da Disney em duas festas temáticas: na Musa de Marvila e no Connection Studio.
Estava a contar com um festa temática em Lisboa para celebrar os 20 anos de Hannah Montana? Nós também não. Agora imagine duas. A primeira é já este sábado, 21 de Março, das 16.30 às 20.00, no Connection Studio, entre o Intendente e o Campo Mártires da Pátria.
Organizada pela Girlies Club Lisbon, comunidade lisboeta focada em lifestyle e eventos sociais para mulheres entre os 18 e os 35 anos, esta festa inclui a projecção de Hannah Montana: O Filme (2009), entre mantas e almofadas, com catering temático, goodie bags, sorteios de produtos relacionados com a série e um espaço decorado para fotografias.
A outra é só na quarta-feira, 24 de Março, data em que se cumprem exactamente 20 anos sobre a estreia do primeiro episódio da série no Disney Channel. Vai acontecer na Musa de Marvila, que está a preparar uma mistura de nostalgia, cerveja e música. “Cerveja e nostalgia: o melhor dos dois mundos” é o mote da festa.
Com início marcado para as 19.00, o evento inclui a transmissão do novo episódio especial, Hannah Montana 20th Anniversary Special, que vai estrear no Disney+. Filmado perante uma audiência em estúdio, o especial inclui uma entrevista a Miley Cyrus, conduzida por Alex Cooper, em que serão revisitados momentos marcantes da série e será aprofundada a relação da cantora com os fãs. Além disso, poderá ouvir na cervejaria uma playlist dedicada aos fãs, prometendo boas recordações a uma geração que cresceu com Miley e o seu alter ego pop.
Lançada em 2006, Hannah Montana durou quatro temporadas até 2011, acompanhando a vida dupla de Miley Stewart, adolescente que se divide entre a normalidade escolar e o estrelato como cantora pop, sob a capa de Hannah Montana, e que tornou Miley Cyrus num ídolo adolescente, lançando também a sua carreira musical que ainda hoje se mantém relevante.
📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn
[category]
[title]
Discover Time Out original video