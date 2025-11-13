Entre o Natal e o Ano Novo, o Festival Emergente dá música nova a Lisboa

Mais do que um festival, o Emergente é uma montra do jovem talento em Portugal. A sétima edição conta com bandas como Lesma, bbb hairdryer ou Máquina.

Com o objectivo de dar palco ao futuro da música portuguesa, o Emergente revelou os nomes que completam o cartaz da sua sétima edição. O festival acontece no BOTA, nos Anjos, entre os dias 26 e 28 de Dezembro, e contará com 18 concertos, depois da maior participação de sempre na sua Open Call – 134 candidaturas, mais 42 do que em 2024.

Desde a primeira edição, o Emergente tem-se afirmado como um espaço de descoberta e afirmação de novos projectos musicais, misturando géneros como o indie-rock, a música electrónica, o jazz, o rap, o punk-rock e a canção de autor.

O primeiro dia contará com Inóspita, Rt-fact e Canalzero na sessão da tarde, e com Mokina, Mão Cabeça e Divã à noite. No segundo, sobem ao palco Malva, Markzs e Roadkill durante a tarde, seguidos por Lesma, Mangualde e Chat GRP. O encerramento, a 29 de Dezembro, fica a cargo de bbb hairdryer, Falcona e Beatriz Madruga à tarde, e Adoro Protocolo, Parque Império e Maquina. à noite.

A qualidade e quantidade das candidaturas levaram a organização a abrir mais duas vagas para os Super Emergentes, somando 11 nomes seleccionados por um júri composto por músicos, produtores, radialistas, jornalistas e outros profissionais ligados ao sector.

Desde 2019, o Festival Emergente já serviu de montra para mais de 300 bandas e artistas da nova música portuguesa, entre eles nomes que já se afirmam em palco próprio, desde Pedro Mafama, Filipe Sambado, Bandua, mas também projectos como Lana Gasparøtti, Humana Taranja ou Marquise.

BOTA (Anjos). 26-28 Dez (Sex-Dom). 12€-36€

