EPAL inaugura espaço pet friendly e celebra com agenda grátis

A loja-sede da EPAL, na Avenida da Liberdade, vai passar a ter um Espaço Pet Friendly. Mas há mais novidades – e muitos dias para celebrar.

A EPAL vai inaugurar o seu novo Espaço Pet Friendly na sexta-feira, 20 de Março, Dia Internacional da Felicidade, a partir das 15.00. É o arranque de três dias de celebração, na Avenida da Liberdade, mas também na Kidzania e no Jardim de Campo de Ourique. O destaque é a programação gratuita pensada para domingo, 22 de Março, Dia Mundial da Água, que inclui desde lançamentos de livros até um workshop de águas aromatizadas.

Depois da inauguração do novo espaço dedicado ao bem-estar animal, os visitantes da loja-sede da EPAL, na Avenida da Liberdade, já vão poder aguardar comodamente com os seus animais. “O projecto integra parcerias com várias entidades de protecção e resgate animal, como a Casa dos Animais de Lisboa, AnimaLife, Animais de Rua, PRAVI, Kausa Animal, União Zoófila, IRA e Sociedade Protectora dos Animais, ampliando a sensibilização e visibilidade do trabalho que desenvolvem”, lê-se em comunicado da empresa.

A iniciativa conta ainda com parceiros como a United to Remake, responsável pela criação de uma colecção de artigos para animais de companhia, produzidos a partir de antigas fardas da EPAL, e a Reshape Ceramics, que contribui com peças feitas à mão por pessoas em processo de reintegração social.

Já no sábado, 21 de Março, Dia Internacional das Florestas e Dia Mundial da Árvore, a EPAL estará a divulgar o quarto conto da colecção O Planeta é a Nossa Casa, que acompanha as aventuras do Lico, um lince cheio de atitude, que nos fala da importância das árvores, dos arbustos e das plantas autóctones para a sobrevivência das áreas florestais. O livro ficará disponível em todas as plataformas digitais da empresa. No mesmo dia, o Laboratório da EPAL na Kidzania será palco de um workshop de águas aromatizadas, às 11.00.

No domingo, 22 de Março, a EPAL ocupa o Jardim de Campo de Ourique com um dia inteiro de actividades gratuitas, para crianças, famílias e animais de companhia. A abertura está marcada para as 10.30. Meia hora depois, poderá ver o espectáculo Teatro da Gotinha João, pensado para crianças dos cinco aos nove anos. Segue-se uma oficina dinamizada pela Science4You, às 12.00, e a apresentação do projecto “A EPAL é Pet Friendly”, às 15.00. Às 15.15, são todos convidados a montar abrigos para gatos, antes do lançamento do livro O Planeta é a nossa casa: Lince Lico, com a presença da ilustradora Ana Carriço, que terá o livro disponível para oferta a todos os participantes.

Ao longo do dia, serão também promovidos jogos e actividades lúdicas sobre a água e o ambiente, estando programado um workshop de águas aromatizadas para as 16.30. Além disso, haverá bancas de vários parceiros dedicados à protecção animal e a EPAL convida todos os interessados a levar consigo bens alimentares e de limpeza para os animais das associações que vão estar presentes.

Loja-sede da EPAL, Avenida da Liberdade: 20 Mar, Sex 15.00; Kidzania: 21 Mar, Sáb 11.00; Jardim de Campo de Ourique: 22 Mar, Dom 10.30-18.00. Grátis

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn