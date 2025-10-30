Espaço de Arroios distinguido como o melhor do país no que toca a café de especialidade

No total, contaram-se 22.251 votos em toda a Europa, dispersos por 48 mil cafés de 38 países. E em Portugal, o primeiro lugar dos European Coffee Trip Awards de 2025 coube ao How About Coffee, espaço inaugurado em 2019 pelo casal brasileiro Tiago e Maíra Silva, e focado na cultura do café de especialidade.
- 7g Roaster, Porto
- antisocial, Albufeira
- Asante Boutique Coffee Roasters, Costa de Caparica, Almada
- Gato Legal Coffee Roastery, Ponta do Pargo, Madeira
- OVO Coffee, Corroios, Seixal
- Porta do Café, Aveiro
- Sense of Coffee, Lisboa
- SoLo Brewing Coffee Roasters, Lisboa
- The Folks Chiado, Lisboa
Todos os votos foram recebidos por via digital, através das aplicações da European Coffee Trip.