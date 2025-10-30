Espaço de Arroios distinguido como o melhor do país no que toca a café de especialidade

Distinção dos European Coffee Trip Awards de 2025 foi atribuído ao estabelecimento How About Coffee, aberto desde 2019.

No total, contaram-se 22.251 votos em toda a Europa, dispersos por 48 mil cafés de 38 países. E em Portugal, o primeiro lugar dos European Coffee Trip Awards de 2025 coube ao How About Coffee, espaço inaugurado em 2019 pelo casal brasileiro Tiago e Maíra Silva, e focado na cultura do café de especialidade.

O fundador do café assume que num país fiel à bica e ao cimbalino, trabalhar com café de especialidade "ainda é um desafio, sobretudo pelo investimento necessário e pelo trabalho de sensibilização do público”. Assim, vê o prémio como um "reconhecimento desse esforço".

Joana Sousa How About Coffee

Além do café de Arroios, eis os nove estabelecimentos que completam o top 10 português, três dos quais também em Lisboa: