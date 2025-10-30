Lisboa

Lisboa

Espaço de Arroios distinguido como o melhor do país no que toca a café de especialidade

Distinção dos European Coffee Trip Awards de 2025 foi atribuído ao estabelecimento How About Coffee, aberto desde 2019.

Rute Barbedo
Rute Barbedo
How About Coffee
DR | How About Coffee
No total, contaram-se 22.251 votos em toda a Europa, dispersos por 48 mil cafés de 38 países. E em Portugal, o primeiro lugar dos European Coffee Trip Awards de 2025 coube ao How About Coffee, espaço inaugurado em 2019 pelo casal brasileiro Tiago e Maíra Silva, e focado na cultura do café de especialidade. 

O fundador do café assume que num país fiel à bica e ao cimbalino, trabalhar com café de especialidade "ainda é um desafio, sobretudo pelo investimento necessário e pelo trabalho de sensibilização do público”. Assim, vê o prémio como um "reconhecimento desse esforço".
How About Coffee
Joana SousaHow About Coffee
Além do café de Arroios, eis os nove estabelecimentos que completam o top 10 português, três dos quais também em Lisboa:
    • 7g Roaster, Porto
    • antisocial, Albufeira
    • Asante Boutique Coffee Roasters, Costa de Caparica, Almada
    • Gato Legal Coffee Roastery, Ponta do Pargo, Madeira
    • OVO Coffee, Corroios, Seixal
    • Porta do Café, Aveiro
    • Sense of Coffee, Lisboa
    • SoLo Brewing Coffee Roasters, Lisboa
    • The Folks Chiado, Lisboa

Todos os votos foram recebidos por via digital, através das aplicações da European Coffee Trip.

