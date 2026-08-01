Esta app portuguesa ajuda a planear viagens dentro do país

Ana Santos é hospedeira de bordo e há dois anos planeou uma viagem a Lisboa para o namorado, que é alemão e piloto de aviação. Na mesma altura, decidiu mostrar o plano ao amigo Pedro Oliveira, que por acaso é informático numa empresa de viagens. Desde então que estão a trabalhar na Journeymap, uma aplicação para planeamento de viagens em Portugal continental e ilhas, que recorre a Inteligência Artificial para a construção de percursos adaptados às características do destino escolhido e aos objectivos dos viajantes.

“Demorámos cerca de dois anos a aprimorar a aplicação, com o Pedro entre Lisboa e Coimbra e a Ana entre o Porto, Basileia e Marraquexe”, escrevem-nos num e-mail. “Organizávamo-nos através de chamadas semanais, onde discutíamos novas funcionalidades, melhorias na experiência de utilização e os próximos objectivos”, explicam, revelando que Ana é a responsável pela produção de conteúdo para a aplicação e Pedro é o programador. “Embora muitas pessoas associem hoje a Inteligência Artificial aos modelos generativos, como o ChatGPT ou o Claude, no Journeymap a geração de itinerários assenta em algoritmos próprios de optimização, desenvolvidos especificamente para este problema”, esclarece.

A construção do itinerário baseia-se em dois processos. Numa primeira fase, o sistema de IA divide os pontos de interesse de uma cidade em zonas geográficas, sempre a partir do centro, e atribui a cada atracção um grau de prioridade. Por exemplo, as “atracções icónicas” ou muito bem avaliadas pesam mais. Depois, numa segunda fase, o motor de optimização de rotas – que se serve do mesmo tipo de algoritmo usado, por exemplo, “em optimização de rotas de entregas através da biblioteca OR-Tools da Google” –, calcula o tempo de deslocação entre todos os pontos, verifica horários de funcionamento e procura a melhor sequência de forma a minimizar o tempo total gasto em deslocações.

DR Journeymap

“O algoritmo é penalizado sempre que a rota obriga a percursos desnecessários, por isso tende a agrupar e ordenar as visitas de forma geograficamente coerente”, acrescenta Pedro, antes de revelar que o sistema também reserva propositadamente janelas horárias para o almoço e o jantar. “Nesses períodos considera automaticamente as opções de restaurantes e bares disponíveis na zona, escolhendo no máximo uma opção por refeição e sem nunca repetir o mesmo local. É o próprio algoritmo que decide, em cada viagem, se e onde faz sentido inserir essa pausa, respeitando sempre os horários de abertura dos estabelecimentos.”

O principal objectivo foi criar uma ferramenta que realmente facilitasse o planeamento de viagens, não só porque é uma tarefa que demora muito tempo, mas também porque – entre família e grupos de amigos, por exemplo – costuma calhar sempre ao mesmo. “Queríamos que a aplicação conseguisse agilizar esse processo e reunisse toda a informação num único lugar.” Por outro lado, também lhes interessava que servisse para “registo pessoal”. “Para além de planear, os utilizadores podem guardar os seus itinerários para o futuro, revisitar planos antigos ou até partilhá-los com amigos ou familiares que pretendam visitar o mesmo destino.”

Quando nos registamos na Journeymap, o menu de apresentação – que é automático, mas pode ser activado novamente a qualquer momento – conduz o utilizador pelas diferentes funcionalidades. Disponível para iOS e Android, em seis línguas, incluindo português e inglês, a aplicação funciona com créditos e subscrições. Por exemplo, um crédito (0,99€) permite a construção de um itinerário com ajuda de Inteligência Artificial – quando criamos uma conta recebemos logo dois créditos, uma oferta única e não renovável, que permite aos utilizadores gerar os seus dois primeiros itinerários de forma gratuita. Já uma subscrição (35,99€/ano ou 4,99€/mês) dá direito a uma experiência livre de anúncios, bem como mensagens ilimitadas no Mappi Chat e 25 créditos por ano para criar planos de viagem personalizados.

DR Journeymap

Na hora de criar um “IA Plan”, somos convidados a responder a um formulário com as datas em que planeamos ir e voltar, os períodos em que o passeio começa e termina (manhã, tarde ou noite), o orçamento diário por pessoa, as atracções que consideramos obrigatórias no destino escolhido e os locais e categorias de locais que não queremos de todo que sejam incluídas. Depois é esperar uns minutos para o sistema criar o nosso plano, que inclui sempre a duração estimada para aproveitar cada uma das venues sugeridas. Mas é possível fazer alterações posteriormente. É tudo à escolha do freguês.

A maior dificuldade, contam-nos, não foi técnica mas conciliar o desenvolvimento da aplicação com o trabalho e a vida pessoal, uma vez que ambos têm horários muito variáveis e estão constantemente em viagem. Mas estão felizes por sentirem finalmente que a Journeymap está pronta a ser usada. Por enquanto, só é possível planear viagens em Portugal, mas a expansão internacional é uma possibilidade. “Sendo ambos portugueses, fazia sentido começar pelo país que melhor conhecemos. Portugal tem uma enorme diversidade de destinos e sentimos que, antes de expandir para outros países, era importante criar uma aplicação sólida dedicada ao nosso próprio território e ajudar a dar a conhecer muitos dos locais que merecem ser visitados.”

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