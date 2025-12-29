Esta cidade ultrapassou Tóquio e é oficialmente a maior do mundo

Em 2018, Jacarta era apenas a 33.ª cidade mais populosa do planeta. Hoje tem 42 milhões de habitantes.

As cidades estão a crescer a um ritmo acelerado. Não há como fugir a esse facto. Quase metade dos 8,2 mil milhões de habitantes do planeta vive em áreas urbanas, segundo o relatório World Urbanisation Prospects 2025. Em 1975, apenas oito cidades podiam ser consideradas “megacidades”, ou seja, com mais de 10 milhões de habitantes. Hoje são 33.

Dessas 33, 19 ficam na Ásia. E embora Tóquio tenha mantido o título de maior cidade do mundo durante vários anos, foi recentemente ultrapassada por Jacarta, de acordo com um relatório das Nações Unidas. A capital da Indonésia tem uns impressionantes 42 milhões de habitantes. É, literalmente, uma megacidade elevada à quarta potência.

A mudança no ranking deve-se, em parte, a uma revisão dos critérios utilizados. Existem agora definições muito mais claras do que constitui uma cidade, uma vila ou uma área rural, explica o Guardian. Com base nesses novos parâmetros, Jacarta terá assumido tecnicamente o primeiro lugar já em 2010.

Logo atrás surge Daca, a capital do Bangladesh, com 36 milhões de habitantes. Tóquio desce assim para o terceiro lugar. Seguem-se Nova Deli, Xangai, Cantão, Cairo, Manila, Calcutá e Seul.

Todas as cidades vão continuar a crescer?

A expansão urbana costuma ser associada a prosperidade e crescimento económico, mas Jacarta sente o peso da sua dimensão. Para além de estar numa zona sísmica activa, a cidade enfrenta cheias frequentes, sobrelotação e, segundo a NBC, está a afundar-se a um ritmo preocupante.

Ainda assim, o relatório aponta que, mantendo-se as projecções actuais, Daca deverá tornar-se a maior cidade do mundo até 2050, com uma população estimada de 52,1 milhões de pessoas. Nem todas as cidades seguem esse caminho. Num reflexo da crise demográfica japonesa, a população de Tóquio deverá diminuir em cerca de 2,7 milhões de habitantes até meados do século.

