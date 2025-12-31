Esta é a melhor cidade da Europa para a passagem de ano, segundo a Time Out

Depois de 10 reveillóns em diferentes cidades, uma jornalista da Time Out decidiu: esta é a melhor festa – e vem com duas contagens decrescentes.

Daqui a poucas horas estaremos em 2026. Já não vai a tempo de fazer grandes planos para a noite de aassagem de ano – mas, depois de ler este texto, talvez fique já decidido onde quer estar quando for hora de entrar em 2027.

O Ano Novo é uma das poucas celebrações praticamente universais. Há fogo-de-artifício nas grandes cidades de todos os países de todos os continentes e festas de rua até nas aldeias mais pequenas. Mas nem todas as comemorações são iguais. Todos já passámos por uma festa em casa que não compensou a ressaca do dia 1 de Janeiro; por isso, se quer garantir que esta será uma noite memorável, temos algumas sugestões.

A jornalista de viagens da Time Out, Dayna Camilleri Clarke, passou o dia 31 de Dezembro em dez cidades europeias diferentes, pelo que sabe bem onde vale a pena ir – e o que evitar. A sua principal recomendação? Madrid.

A capital espanhola leva as festas muito a sério, e a passagem de ano não é excepção. A meia-noite é apenas uma “volta de aquecimento”, como lhe chama Clarke, para uma festa que dura toda a noite e se prolonga até de madrugada. Há ainda direito a uma segunda contagem decrescente, à 1 da manhã, para celebrar o momento em que as Ilhas Canárias acertam o relógio com o resto de Espanha – uma experiência bastante singular.

O epicentro da animação é a praça Puerta del Sol, mas praticamente todos os restaurantes, bares e discotecas da cidade organizam as suas próprias festas.

Mas não é sequer só de festa que se trata; há também tradições locais muito queridas nas quais pode participar se celebrar o Ano Novo em Madrid. Las doce uvas de la suerte (12 uvas da sorte, que correspondem às 12 passas portuguesas) são uma tradição espanhola com mais de um século: come-se uma uva por cada badalada do relógio à meia-noite para atrair boa sorte. É bem mais difícil do que parece – e isso faz parte da diversão. A dica de Clarke? Não deixe para a última hora a compra da fruta: “as lojas ficam sem uvas mais depressa do que imagina”.

Berlim ficou em segundo lugar como o melhor destino europeu para receber o ano novo, com Milão logo a seguir, em terceiro. Ambas têm o seu encanto próprio, embora as celebrações em Milão sejam bastante menos centradas em DJs e música de dança. Leia aqui a experiência completa da jornalista da Time Out pela Europa fora.

