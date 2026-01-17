Esta é a melhor escapadinha barata da Europa, com imperiais a 2€ e Airbnbs abaixo dos 50€ por noite

[category]
À procura de uma escapadinha urbana económica? Encontrámos o sítio certo.
Procurar restaurantes baratos, reservar alojamento com antecedência e viajar fora da época alta. Cada um tem os seus truques para poupar quando visita as melhores cidades da Europa.
Mas, na verdade, a melhor forma de viajar pela Europa com orçamento controlado é olhar para lá dos grandes nomes como Roma, Amesterdão ou Barcelona. Foi por isso que percorremos o continente e reunimos uma lista recheada de destinos que não só são amigos da carteira, como ainda têm vantagens adicionais, como menos multidões e voos mais baratos.
Então, qual é o destino mais económico para um city break em 2026? Bem, segundo a nossa pesquisa, com imperiais a uns meros 2,30€ e uma noite num Airbnb a rondar os 40€, a resposta é – rufem os tambores – Sarajevo.
Exactamente: a capital da Bósnia e Herzegovina, emoldurada pelos verdes Alpes Dináricos e cortada pelo rio Miljacka, é a nossa principal recomendação para uma escapadinha urbana de baixo custo.
O que fazer em Sarajevo? Comece pelo mercado coberto Gradska tržnica Markale e encha o prato com burek, uma massa folhada tradicional, salgada e estaladiça. Depois, pare para beber uma ou duas cervejas ou copos de vinho, ambos a partir de apenas 2€. E já agora, o Caffe Divan é um excelente sítio para provar café bósnio a sério.
Não só os preços são baixos para comer, beber e explorar, como, ao contrário de muitos destinos, há muito pouca pressão para gastar. A nossa sugestão é simples: deambule pelas bonitas ruas da cidade e participe numa free walking tour, que passa por locais como a Ponte Latina.
A editora de guias da Time Out, Ella Doyle, recomenda visitar a cidade em Agosto, “quando Sarajevo está no seu melhor sob o sol – mas a principal razão é, sem dúvida, o Festival de Cinema de Sarajevo, um dos mais importantes do género no sudeste da Europa”.
Convencido? Dê uma vista de olhos aos melhores Airbnbs locais.
Consulte a lista completa das 13 melhores escapadinhas urbanas baratas da Europa para 2026.
