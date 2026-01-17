Esta é a melhor escapadinha barata da Europa, com imperiais a 2€ e Airbnbs abaixo dos 50€ por noite

Procurar restaurantes baratos, reservar alojamento com antecedência e viajar fora da época alta. Cada um tem os seus truques para poupar quando visita as melhores cidades da Europa.

Mas, na verdade, a melhor forma de viajar pela Europa com orçamento controlado é olhar para lá dos grandes nomes como Roma, Amesterdão ou Barcelona. Foi por isso que percorremos o continente e reunimos uma lista recheada de destinos que não só são amigos da carteira, como ainda têm vantagens adicionais, como menos multidões e voos mais baratos.

Então, qual é o destino mais económico para um city break em 2026? Bem, segundo a nossa pesquisa, com imperiais a uns meros 2,30€ e uma noite num Airbnb a rondar os 40€, a resposta é – rufem os tambores – Sarajevo.

Exactamente: a capital da Bósnia e Herzegovina, emoldurada pelos verdes Alpes Dináricos e cortada pelo rio Miljacka, é a nossa principal recomendação para uma escapadinha urbana de baixo custo.

O que fazer em Sarajevo? Comece pelo mercado coberto Gradska tržnica Markale e encha o prato com burek, uma massa folhada tradicional, salgada e estaladiça. Depois, pare para beber uma ou duas cervejas ou copos de vinho, ambos a partir de apenas 2€. E já agora, o Caffe Divan é um excelente sítio para provar café bósnio a sério.

Não só os preços são baixos para comer, beber e explorar, como, ao contrário de muitos destinos, há muito pouca pressão para gastar. A nossa sugestão é simples: deambule pelas bonitas ruas da cidade e participe numa free walking tour, que passa por locais como a Ponte Latina.

A editora de guias da Time Out, Ella Doyle, recomenda visitar a cidade em Agosto, “quando Sarajevo está no seu melhor sob o sol – mas a principal razão é, sem dúvida, o Festival de Cinema de Sarajevo, um dos mais importantes do género no sudeste da Europa”.

Convencido? Dê uma vista de olhos aos melhores Airbnbs locais.

As escapadinhas urbanas mais baratas da Europa

Sarajevo, Bósnia e Herzegovina

Tirana, Albânia

Hull, Reino Unido

Miskolc, Hungria

Zagreb, Croácia

