Esta experiência imersiva vai assombrar a Fábrica da Pólvora de Barcarena

A proposta é da Produções Imersivas, inspira-se em factos reais e estreia a 31 de Outubro, Dia das Bruxas.

A Fábrica da Pólvora de Barcarena vai ser o palco de uma nova experiência de terror imersivo. Entre os dias 31 de Outubro e 9 de Novembro, as portas abrem-se para um jogo imersivo, inspirado em factos históricos reais, ocorridos no antigo complexo militar de Oeiras.

“A Fábrica Assombrada não é apenas um jogo de terror – é uma viagem ao passado sombrio de um espaço que realmente existiu e onde vidas foram perdidas. Queremos que o público sinta a história na pele, confrontando o peso das memórias, dos ecos e dos segredos escondidos neste lugar”, diz o produtor Lázaro Prego, citado em comunicado das Produções Imersivas.

A iniciativa estreia a 31 de Outubro, Dia das Bruxas. A narrativa centra-se numa lenda obscura – a criação de uma fórmula de “pólvora negra” resultante de rituais secretos, onde sangue humano teria sido usado como ingrediente principal –, e a experiência, que dura 90 minutos, conduz os jogadores por galerias subterrâneas, inscrições enigmáticas e encontros com espectros inspirados em antigos operários da fábrica, num ambiente de terror e tensão constante.

“A força deste espectáculo reside em não precisarmos de inventar uma lenda – ela já existia, gravada nas paredes da Fábrica. As explosões, os acidentes, os suicídios… tudo isto é parte da memória colectiva do espaço. O nosso papel foi dar corpo a esse imaginário e transformá-lo numa experiência que mistura terror e património”, lê-se na mesma nota à imprensa.

As primeiras apresentações já esgotaram, mas ainda poderá participar entre os dias 7 e 9 de Novembro.

Fábrica da Pólvora de Barcarena (Oeiras). 31 Out-9 Nov, Sex-Dom vários horários. 28€

