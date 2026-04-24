Esta ilha mediterrânica vai reabilitar 15 das suas aldeias históricas

O investimento de 38 milhões de euros é uma resposta ao constante despovoamento da Sardenha – estes são os locais que vão ser reabilitados.

Se praias banhadas pelo sol, gastronomia mediterrânica e um estilo de vida descontraído o chamam, então a Sardenha pode ser a resposta de que estava à procura.

A ilha italiana acaba de anunciar que vai investir 38 milhões de euros na revitalização de 15 aldeias históricas. O foco passa por atrair os viajantes para o interior e devolver a vida a comunidades que têm vindo a perder população de forma constante.

A decisão foi tomada pelo Conselheiro Regional do Turismo, Artesanato e Comércio da Sardenha, Franco Cuccureddu, em conjunto com os presidentes de câmara das 15 aldeias abrangidas.

O plano, intitulado “Turismo nas Aldeias”, dará a cada localidade cerca de 2,5 milhões de euros para melhorar infra-estruturas, acessibilidade e hospitalidade. O objectivo é apostar no status quo tão adorado da Sardenha – almoços longos com gastronomia típica, vinho local e novos percursos pedestres que serpenteiam por paisagens à beira-mar.

“Este memorando (...) permite finalmente que a Sardenha se posicione em pleno no mercado do turismo de aldeia, que está em rápido crescimento na Europa e, diria eu, a nível global”, referiu Cuccureddu à Euronews.

E acrescentou: “Apoia também as duas estratégias-chave que a região da Sardenha está a seguir: a descentralização, destinada a aliviar a pressão nas zonas costeiras (que representam cerca de 70 dos 377 municípios da ilha), e o combate à sazonalidade, promovendo um produto turístico que pode ser desfrutado durante todo o ano.”

Então, que aldeias vão receber esta injecção de vitalidade? Bosa e Castelsardo estão na lista, juntamente com:

Aggius

Atzara

Carloforte

Galtellì

Gavoi

Laconi

La Maddalena

Lollove

Oliena

Posada

Sadali

Sardara

Tempio Pausania

Em termos de timing, faz todo o sentido. À medida que os viajantes procuram experiências mais autênticas e destinos fora dos circuitos habituais, as aldeias do interior da Sardenha oferecem exactamente isso. Pense em estradas rurais, passeios perto do mar, trattorias de gestão familiar e habitantes locais cheios de calor humano.

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