Está na hora de os miúdos voltarem a ser pequenos doutores

O Hospital da Bonecada arranca esta sexta-feira, 24 de Abril, véspera do Dia da Liberdade. A entrada é gratuita e os miúdos são desafiados a perder o medo da bata branca.

O Hospital da Bonecada está de volta à Praça Central do Centro Comercial Colombo até 5 de Maio. A iniciativa, que faz 25 anos, já ajudou muitas gerações de crianças a ultrapassar a chamada “Síndrome da Bata Branca”. Para comemorar, em 2026 disponibiliza duas iniciativas especiais, uma para adultos e outra para famílias.

“Queremos continuar a gerar um impacto real na educação infantil: as crianças podem e devem cuidar da sua saúde e daqueles que lhes estão próximos, de forma simples e natural. Ao disponibilizar conhecimento de forma lúdica, não só reforçamos hábitos mais saudáveis, como também incentivamos atitudes positivas, autónomas e mais confiantes nas crianças”, afirma em comunicado a coordenadora do projecto, Margarida Gaspar.

DR Hospital da Bonecada

Promovida pela Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade Nova de Lisboa, a 25.ª edição desta iniciativa reunirá mais de 1200 voluntários de vários cursos da área da saúde. A ideia é acolher cerca de 4 mil crianças, que terão oportunidade de levar os seus bonecos ao hospital. Bloco operatório, laboratório, gabinete de imagem médica e triagem são locais dentro de verdadeiros hospitais, mas também dentro do Hospital da Bonecada. Nestas salas temáticas, as crianças podem viver uma experiência imersiva e ambientar-se com os procedimentos e objectos médicos.

“Sob o tema A Criança e os Sonhos, a edição deste ano pretende incentivar as crianças a reconhecer, nutrir e dar forma aos seus sonhos de forma livre e inspiradora”, lê-se na mesma nota. “O objectivo é contribuir para que cada criança possa crescer com consciência do seu potencial, ajudando a construir uma sociedade que valoriza a criatividade, a curiosidade e os sonhos de cada indivíduo.”

Estão ainda previstas sessões de mass-training de Suporte Básico de Vida pediátrico, dirigidas a pais e educadores, e uma Exposição de Memórias, que celebra a história, o crescimento e o impacto da iniciativa ao longo das últimas décadas.

A entrada é gratuita, todos os dias das 10.00 às 21.00, e é possível agendar antecipadamente a visita através da aplicação Colombo Loves Me.

Centro Comercial Colombo. 24 Abr-5 Mai, Seg-Dom 10.00-21.00. Entrada livre

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn