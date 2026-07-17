Esta piscina tem escorregas, trampolins e até um canhão de bolas

O Oeiras Parque volta a receber a Fun Pool, uma piscina de bolas com 250 metros. O acesso custa entre 4€ e 5€.

Nem todas as piscinas têm água. Algumas têm bolas, como a Fun Pool, que está de volta ao Oeiras Parque. Localizada no exterior do centro comercial, junto à entrada pedonal, tem 250 metros e inclui escorregas, trampolins, circuitos em zig-zag e até um canhão.

A atracção está disponível todos os dias, das 10.30 às 20.00, até 13 de Setembro, e o acesso custa entre 4€ para crianças até aos 12 anos e 5€ para adultos, por períodos de 20 minutos, mas as crianças até aos quatro anos devem estar sempre acompanhadas por um adulto.

A ideia é, lê-se em comunicado, “proporcionar momentos inesquecíveis durante as férias escolares”, que terminam apenas no início de Setembro.

Av. António Bernardo Cabral de Macedo (Oeiras). Até 13 Set, Seg-Dom 10.30-20.00. 4€-5€

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