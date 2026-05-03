Esta popular ilha de férias implementou uma regra para melhorar a experiência dos turistas

Se já pôs os pés num movimentado destino turístico e encontrou dezenas de proprietários ou funcionários a aglomerar-se e a gritar pela sua atenção (e pela sua carteira), então sabe quão caótico – e quase intrusivo – isso pode ser. Há um destino popular a pôr fim a isto.

Num esforço contínuo para melhorar o dia-a-dia tanto dos locais como dos turistas, Capri introduziu uma nova proibição à angariação agressiva nas ruas. Essencialmente, proíbe as empresas de abordarem os turistas em espaços públicos. A regra visa o que as autoridades descrevem como um comportamento “intrusivo e insistente” por parte de operadores turísticos, relações-públicas de restaurantes e outros vendedores que abordam os visitantes que por ali passeiam.

Para sermos justos, esta nova proibição já vem tarde. Capri recebe até 50 mil visitantes por dia na sua época alta, uma quantidade astronómica em comparação com a população local, que ronda os 13 mil a 15 mil residentes. Ao proibir as implacáveis abordagens de vendas, os turistas podem agora circular à vontade.

“Os operadores comerciais, proprietários de agências de serviços turísticos e os seus funcionários estão absolutamente proibidos de realizar actividades de angariação de clientes através de métodos intrusivos e insistentes”, afirmou o presidente da câmara de Capri, Paolo Falco, de acordo com a Euronews. “Compreendemos a necessidade de transmitir uma mensagem promocional, mas não abdicamos da necessidade de que isso seja feito com a graça e a elegância que condizem com Capri.”

Os proprietários de negócios que sejam apanhados a incomodar turistas em espaços públicos enfrentarão sanções financeiras que variam entre 25€ e 500€.

Tudo isto faz parte de uma missão mais ampla para melhorar a gestão do turismo. Ainda no início deste ano, Capri começou a limitar o tamanho dos grupos turísticos e a proibir o uso de altifalantes e de guarda-chuvas gigantes para guias, num esforço para reduzir as perturbações e restaurar a fluidez nas suas famosas ruas estreitas.

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