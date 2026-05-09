Esta praia de areia branca na Grécia acaba de ser eleita a melhor da Europa em 2026

Espanha e Itália dominam o top 20, mas os profissionais de viagens preferiram a cintilante costa de Cefalónia a qualquer outra – eis porquê (e sim, Portugal também marca presença).

As praias são locais de grande variedade, seja pela cor do mar e da areia, pelas formações rochosas circundantes ou pelo tipo de actividades disponíveis para os viajantes que lhes fazem uma visita.

Existem excelentes opções por todo o planeta, mas, em antecipação ao Verão europeu de 2026, a organização World’s 50 Best Beaches acaba de revelar a sua lista dos melhores areais do continente – com lugares cativos para Portugal, Espanha, Itália, Irlanda, Croácia e Albânia.

Como são seleccionadas as melhores praias da Europa?

Na prática, mais de mil especialistas em viagens nomeiam uma praia que consideram digna de um lugar na lista. Estas são depois analisadas pela equipa do World’s 50 Best Beaches (com a ajuda dos seus “Embaixadores de Praia”, que também nomeiam três cada um) com base em oito critérios: vida selvagem e natureza intocada, a “banda sonora da natureza”, facilidade de entrada na água e a sua calmaria, ausência de multidões, singularidade e a probabilidade de apanhar condições idílicas.

Seis praias de Espanha e quatro de Itália chegaram ao top 20, mas a cobiçada primeira posição foi atribuída à Praia de Fteri, na Grécia. Fica na costa norte de Cefalónia e exibe toda a areia branca e águas cristalinas que se possa desejar.

Shutterstock Fteri Beach (Cefalónia)

Permanecendo em grande parte intocada graças à sua localização isolada, os visitantes podem aceder à Praia de Fteri através de uma caminhada ou de táxi aquático a partir do porto de Zola. Não há muito em termos de comodidades para além das vistas, mas dado que são não só as mais bonitas da Europa, mas também as segundas melhores do mundo, isso é realmente tudo o que precisa.

As 20 melhores praias da Europa para 2026

Fteri Beach, Grécia Cala Macarella, Espanha Cala Dei Gabbiani, Itália Kaputas, Turquia Porto Katsiki, Grécia Santa Giulia, França Playa Cofete, Espanha Praia da Falésia, Portugal Porto Timoni, Grécia La Pelosa, Itália Keem Beach, Irlanda Playa Bolonia, Espanha Tuerredda, Itália Podrace Beach, Croácia Calo Des Moro, Espanha Oludeniz, Turquia Grama Bay, Albânia Playa De Rodas, Espanha Cala Coticcio, Itália Playa De Sotavento, Espanha

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