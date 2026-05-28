Está reposta a circulação na Avenida D. Carlos I

Trabalhos associados à futura estação de metro de Santos terminaram na zona, desimpedindo os quarteirões entre a Rua da Boavista e a Rua D. Luís I.

A circulação rodoviária na Avenida D. Carlos I, em Santos, foi reposta na manhã desta quinta-feira, 28 de Maio, após a conclusão dos trabalhos associados à construção da futura estação de metro de Santos.

"Os trabalhos decorreram na zona do Largo Vitorino Damásio, nos quarteirões compreendidos entre a Rua da Boavista e a Rua D. Luís I, onde foi necessário proceder à interrupção temporária do trânsito rodoviário", enquadra a empresa Metropolitano de Lisboa.

Voltam, também, a circular as carreiras 706, 727, 774NFS e 67B da Carris e, para 1 de Junho, está planeado o regresso do 25E.

A entrada em funcionamento da nova linha circular, que engloba as estações da Estrela e de Santos, está prevista para o primeiro trimestre de 2027.

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