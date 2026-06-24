Estação de metro de Santa Apolónia fecha em Julho

Obras relacionadas com o Plano Geral de Drenagem obrigam a fecho da estação entre Julho e Abril. Encerramento já havia sido anunciado duas vezes.

As obras deveriam ter começado no início do ano, mas a complexidade da obra ditou o seu atraso. Agora, segundo o avançado pelo executivo de Lisboa durante a assembleia municipal desta terça-feira, 23 de Junho, está concluído o projecto para a execução do reforço das paredes da galeria do metro na estação de Santa Apolónia, pelo que já é possível avançar com a intervenção. Assim, o metro deverá deixar de circular na referida estação entre Julho e Abril, noticiou o jornal Público.

A intervenção relaciona-se com as obras do Plano Geral de Drenagem, que não poderiam prosseguir sem o descrito reforço estrutural.

Não é conhecido, até ao momento, qualquer modelo de transporte alternativo ou reforço dos autocarros para este período. Em Outubro, o gabinete de comunicação da autarquia respondeu à Time Out que "qualquer possibilidade futura de encerramento de uma estação de metro como medida de segurança terá sempre uma alternativa reforçada ao nível do transporte público".

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