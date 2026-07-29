Estação de metro do Cais do Sodré vai estar encerrada em Agosto

Trabalhos relacionados com a futura linha circular vão levar ao encerramento da estação de metro do Cais do Sodré, durante duas semanas. Saiba quando.

A estação de metro do Cais do Sodré vai estar encerrada ao público entre os dias 8 e 26 de Agosto. No comunicado emitido esta quarta-feira, 29 de Julho, pelo Metropolitano de Lisboa, o encerramento temporário prende-se com trabalhos da futura linha circular, que conectará este terminal ao Rato, unindo as linhas Verde e Amarela e criando duas novas estações – Estrela e Santos.

"Este encerramento é necessário para a realização de trabalhos de sinalização ferroviária, integrados na preparação e modernização da rede para a futura configuração operacional da linha circular e destinados a assegurar a sua compatibilidade com a infra-estrutura existente", pode ler-se. Durante este período, a circulação na linha Verde far-se-á apenas entre Telheiras e Baixa-Chiado.

Em alternativa, o Metropolitano de Lisboa sugere ainda que os utilizadores do metro utilizem a estação Terreiro do Paço (linha Azul), ou que recorram aos serviços da Carris a operar nesse eixo – 760 (Martim Moniz-Cais do Sodré), 728, 735, 781 e 782 (Terreiro do Paço-Cais do Sodré), 15E, 25E e 774 (Praça da Figueira-Cais do Sodré), 732 e 736 (Rossio-Cais do Sodré) e 758 (Chiado-Cais do Sodré).

A reabertura da estação de metro do Cais do Sodré está prevista para dia 27 de Agosto. A linha circular entrará em funcionamento no primeiro trimestre de 2027.

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