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Estação de metro do Cais do Sodré vai estar encerrada em Agosto

Trabalhos relacionados com a futura linha circular vão levar ao encerramento da estação de metro do Cais do Sodré, durante duas semanas. Saiba quando.

Mauro Gonçalves
Escrito por
Mauro Gonçalves
Editor Executivo, Time Out Lisboa
metro cais do sodré
DR | Metro do Cais do Sodré
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A estação de metro do Cais do Sodré vai estar encerrada ao público entre os dias 8 e 26 de Agosto. No comunicado emitido esta quarta-feira, 29 de Julho, pelo Metropolitano de Lisboa, o encerramento temporário prende-se com trabalhos da futura linha circular, que conectará este terminal ao Rato, unindo as linhas Verde e Amarela e criando duas novas estações – Estrela e Santos.

"Este encerramento é necessário para a realização de trabalhos de sinalização ferroviária, integrados na preparação e modernização da rede para a futura configuração operacional da linha circular e destinados a assegurar a sua compatibilidade com a infra-estrutura existente", pode ler-se. Durante este período, a circulação na linha Verde far-se-á apenas entre Telheiras e Baixa-Chiado.

Em alternativa, o Metropolitano de Lisboa sugere ainda que os utilizadores do metro utilizem a estação Terreiro do Paço (linha Azul), ou que recorram aos serviços da Carris a operar nesse eixo – 760 (Martim Moniz-Cais do Sodré), 728, 735, 781 e 782 (Terreiro do Paço-Cais do Sodré), 15E, 25E e 774 (Praça da Figueira-Cais do Sodré), 732 e 736 (Rossio-Cais do Sodré) e 758 (Chiado-Cais do Sodré).

A reabertura da estação de metro do Cais do Sodré está prevista para dia 27 de Agosto. A linha circular entrará em funcionamento no primeiro trimestre de 2027.

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