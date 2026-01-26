Estação do Marquês de Pombal vai estar quatro meses em obras

Estação continuará a funcionar durante a obra, que envolve a reparação e substituição dos elementos danificados, a pintura de paredes e tectos ou o tratamento de infiltrações.

Começaram esta segunda-feira, dia 26 de Janeiro, trabalhos de conservação na estação de metro do Marquês de Pombal, com a duração estimada de quatro meses. Apesar da intervenção, a estação continuará a funcionar durante o período da obra, informa a empresa Metropolitano de Lisboa.

A intervenção visa "melhorar as condições de utilização e de conservação da estação, abrangendo a limpeza integral dos revestimentos, a reparação e substituição de elementos danificados, a pintura de paredes e tectos, o tratamento de infiltrações e a limpeza da rede de drenagem".

A 29 de Dezembro, na mesma estação, foi detectada a presença da bactéria legionella na esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), mais precisamente numa torneira do balneário feminino da esquadra. A contaminação ditou o encerramento do espaço de atendimento ao público e a "recepção e tratamento de suspeitos detidos" foram suspensos, noticiou a agência Lusa. Os resultados das análises estarão disponíveis daqui a pouco mais de 30 dias.

