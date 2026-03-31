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Estas são as 20 melhores ruas do mundo para passear, segundo o ‘The Telegraph’

O jornal inglês compilou uma lista com as melhores vielas, travessas, ruas e avenidas do planeta – vamos explorar.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Paris: View of the Champs-Élysées from the Arc de Triomphe
Photograph: john901 / Shutterstock
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A Time Out esforça-se por lhe dar o melhor conhecimento local de cidades de todo o planeta. É por isso que, todos os anos, recorremos à nossa rede internacional de editores e jornalistas para nos ajudarem a compilar guias autênticos e originais das melhores cidades, dos bairros e das ruas mais extraordinárias do mundo. Quem melhor para perguntar sobre os melhores locais para jantar, beber, fazer compras e explorar do que as nossas pessoas no terreno, certo?

Para 2025, a nossa lista das ruas mais cool do mundo inclui tudo, desde vielas boémias no Rio de Janeiro a ruas cheias de cultura em Montreal, cada uma acompanhada por uma recomendação de bar, restaurante e ponto de referência.

No entanto, não somos os únicos a percorrer o mundo em busca dos melhores locais para dar um passeio – o jornal britânico The Telegraph acaba de publicar a sua própria colecção das melhores ruas para fazer exactamente isso. Vamos dar uma vista de olhos.

Chris Moss, o especialista em destinos do The Telegraph, classificou 20 artérias que apresentam “uma combinação de museus ao ar livre, com uma oferta acessível de bares ou cafés, restaurantes ou áreas de descanso para tornar a experiência de caminhar (ou passear) alegre e memorável”.

Strand, London
Fotografia: Shutterstock

Não tem uma ordem em particular, mas a encabeçar a lista está a Strand. A ligar o West End e Westminster aos Royal Courts of Justice, a Trafalgar Square e à Fleet Street, é uma rua essencial para a história de Londres, mas há muito mais do que isso. Escondidos na área estão locais como o Gordon’s Wine Bar, a The Courtauld Gallery e o Ikoyi Restaurant Temple, mas uma reabertura excitante para 2026 é o Simpson’s in the Strand, instituição que tem servido clientes desde 1828 (incluindo Charles Dickens e Arthur Conan Doyle), e que foi um dos primeiros restaurantes britânicos a receber uma estrela Michelin, em 1974.

Noutros lugares da lista estão Stroget em Copenhaga, a Rua Direita em Damasco, a Khao San Road em Banguecoque e o Malecón em Havana, mas continue a ler para ver o resumo completo das 20 ruas.

As 20 ruas essenciais para um passeio, segundo o The Telegraph

  1. Strand, Londres
  2. Caminho do Filósofo, Quioto
  3. George Street, Sidney
  4. Registan, Samarcanda
  5. Stroget, Copenhaga
  6. Avenida de Mayo, Buenos Aires
  7. Zhongshan Road, Xangai
  8. Eixo Monumental, Brasília
  9. Rua Direita, Damasco
  10. Sunset Boulevard, Los Angeles
  11. Yonge Street, Toronto
  12. Champs-Élysées, Paris
  13. Avenida Atlântica, Rio de Janeiro
  14. Khao San Road, Banguecoque
  15. Broadway, Nova Iorque
  16. Unter den Linden, Berlim
  17. Gran Via, Madrid
  18. Malecón, Havana
  19. Quinta Avenida Norte, Antígua
  20. Ebenezer Place, Wick

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