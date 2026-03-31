Estas são as 20 melhores ruas do mundo para passear, segundo o ‘The Telegraph’

A Time Out esforça-se por lhe dar o melhor conhecimento local de cidades de todo o planeta. É por isso que, todos os anos, recorremos à nossa rede internacional de editores e jornalistas para nos ajudarem a compilar guias autênticos e originais das melhores cidades, dos bairros e das ruas mais extraordinárias do mundo. Quem melhor para perguntar sobre os melhores locais para jantar, beber, fazer compras e explorar do que as nossas pessoas no terreno, certo?

Para 2025, a nossa lista das ruas mais cool do mundo inclui tudo, desde vielas boémias no Rio de Janeiro a ruas cheias de cultura em Montreal, cada uma acompanhada por uma recomendação de bar, restaurante e ponto de referência.

No entanto, não somos os únicos a percorrer o mundo em busca dos melhores locais para dar um passeio – o jornal britânico The Telegraph acaba de publicar a sua própria colecção das melhores ruas para fazer exactamente isso. Vamos dar uma vista de olhos.

Chris Moss, o especialista em destinos do The Telegraph, classificou 20 artérias que apresentam “uma combinação de museus ao ar livre, com uma oferta acessível de bares ou cafés, restaurantes ou áreas de descanso para tornar a experiência de caminhar (ou passear) alegre e memorável”.

Fotografia: Shutterstock

Não tem uma ordem em particular, mas a encabeçar a lista está a Strand. A ligar o West End e Westminster aos Royal Courts of Justice, a Trafalgar Square e à Fleet Street, é uma rua essencial para a história de Londres, mas há muito mais do que isso. Escondidos na área estão locais como o Gordon’s Wine Bar, a The Courtauld Gallery e o Ikoyi Restaurant Temple, mas uma reabertura excitante para 2026 é o Simpson’s in the Strand, instituição que tem servido clientes desde 1828 (incluindo Charles Dickens e Arthur Conan Doyle), e que foi um dos primeiros restaurantes britânicos a receber uma estrela Michelin, em 1974.

Noutros lugares da lista estão Stroget em Copenhaga, a Rua Direita em Damasco, a Khao San Road em Banguecoque e o Malecón em Havana, mas continue a ler para ver o resumo completo das 20 ruas.

As 20 ruas essenciais para um passeio, segundo o The Telegraph

Strand, Londres Caminho do Filósofo, Quioto George Street, Sidney Registan, Samarcanda Stroget, Copenhaga Avenida de Mayo, Buenos Aires Zhongshan Road, Xangai Eixo Monumental, Brasília Rua Direita, Damasco Sunset Boulevard, Los Angeles Yonge Street, Toronto Champs-Élysées, Paris Avenida Atlântica, Rio de Janeiro Khao San Road, Banguecoque Broadway, Nova Iorque Unter den Linden, Berlim Gran Via, Madrid Malecón, Havana Quinta Avenida Norte, Antígua Ebenezer Place, Wick

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