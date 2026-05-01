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Estas são as 50 melhores praias do mundo para 2026 (e Portugal está na lista)

O ranking que escolhe anualmente as 50 melhores praias do planeta já é conhecido. Passa pelas Filipinas, Grécia e Austrália, entre outros países.

Grace Beard
Escrito por
Grace Beard
Travel Editor
The sand bar of nosy iranja madagascar
Photograph: Romain DELARUE / Shutterstock
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Para quem está no Hemisfério Norte, o Verão está mesmo ao virar da esquina. O que significa que é a altura ideal para começar a planear umas férias na praia a sério. E que melhor lugar para começar do que o resumo global anual das 50 Melhores Praias do Mundo (World’s 50 Best Beaches)?

A tão aguardada lista de 2026 acaba de ser lançada e conta com 50 litorais deslumbrantes espalhados por todo o globo. Há praias de todos os tipos na lista deste ano, desde uma minúscula ilha em forma de lágrima nas Filipinas a uma enseada australiana frequentada por golfinhos, passando por uma praia de areia cor-de-rosa baptizada em homenagem à Princesa Diana, em Barbuda.

Como são seleccionadas as 50 Melhores Praias do Mundo?

O ranking é criado com base num rigoroso processo de selecção. Mais de mil profissionais de viagens nomeiam a sua praia favorita, as quais são depois avaliadas pela equipa do World’s 50 Beaches em colaboração com uma equipa dedicada de “Embaixadores de Praia” (que, por sua vez, nomeiam três praias cada um).

Cada praia é depois classificada de acordo com oito critérios: singularidade, vida selvagem, natureza intocada, banda sonora da natureza, facilidade de entrada na água, águas calmas, ausência de multidões e a probabilidade de apanhar condições perfeitas.

The white sand beach bathed by a crystal clear water. Entalula island, Bacuit Bay, El Nido, Palawan, Philippines.
Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock

Qual é a melhor praia do mundo em 2026?

A encabeçar a lista como a melhor praia do mundo este ano está a Praia de Entalula, nas Filipinas, um “pedaço de paraíso subestimado” na província de Palawan. Não é difícil perceber por que razão este lugar arrecadou o ouro: um trecho de areia branca digno de postal, ladeado por falésias de calcário e à sombra de palmeiras imponentes, com algumas das águas mais cristalinas que se podem encontrar.

Contorna uma pequena ilha selvagem com o mesmo nome e manteve a sua beleza graças ao isolamento (só é acessível de barco). Única, intocada e sem grandes multidões: eis a fórmula vencedora para a melhor praia do mundo, segundo o ranking.

O segundo lugar deste ano vai para a Praia de Fteri, em Cefalónia, Grécia, elogiada pela sua areia e seixos brancos e pelas dramáticas falésias calcárias. Em terceiro lugar está Wharton Beach, na Austrália Ocidental, conhecida pela observação de golfinhos e pelo surf, enquanto a quarta posição é reivindicada por Nosy Iranja, em Madagáscar, onde dois ilhéus estão ligados por um banco de areia de dois quilómetros que desaparece na maré alta.

As 50 Melhores Praias do Mundo em 2026: a lista completa

Aqui estão todas as 50 praias que entraram no ranking este ano (pode espreitar a lista das melhores praias de 2025 aqui).

  1. Entalula Beach, Filipinas
  2. Fteri Beach, Grécia
  3. Wharton Beach, Austrália
  4. Nosy Iranja, Madagáscar
  5. East Beach, Ilha de Vomo, Fiji
  6. Shoal Bay East, Anguilla
  7. Dhigurah, Maldivas
  8. Playa Balandra, México
  9. Koh Rong, Camboja
  10. Donald Duck Bay, Tailândia
  11. Cayo De Agua, Venezuela
  12. Cala Macarella, Espanha
  13. One Foot Island, Ilhas Cook
  14. Princess Diana Beach, Barbuda
  15. Turquoise Bay, Austrália
  16. PK 9 Beach, Polinésia Francesa
  17. Grace Bay, Turks e Caicos
  18. Cala Dei Gabbiani, Itália
  19. Saadiyat Beach, Emirados Árabes Unidos
  20. Canto De La Playa, República Dominicana
  21. Wineglass Bay, Austrália
  22. Pink Beach, Indonésia
  23. Paradise Beach, Tailândia
  24. Anse Source d’Argent, Seychelles
  25. Kalanggaman, Filipinas
  26. Seven Mile Beach, Ilhas Caimão
  27. Freedom Beach, Tailândia
  28. Siesta Beach, EUA
  29. Kaputas Beach, Turquia
  30. Cayo Zapatilla, Panamá
  31. The Baths, Ilhas Virgens Britânicas
  32. Cabo San Juan Del Guia, Colômbia
  33. Baía do Sancho, Brasil
  34. Porto Katsiki, Grécia
  35. Santa Giulia, França
  36. Blue Lagoon, Fiji
  37. Playa Xpu Ha, México
  38. Ofu Beach, Samoa Americana
  39. Playa Cofete, Espanha
  40. Le Morne Beach, Maurícia
  41. Flamenco Beach, Porto Rico
  42. Grand Anse, Granada
  43. Praia da Falésia, Portugal
  44. Pontal do Atalaia, Brasil
  45. Boulder Beach, África do Sul
  46. Porto Timoni, Grécia
  47. Paje Beach, Zanzibar
  48. La Pelosa, Itália
  49. Cas Abao, Curaçau
  50. Keem Beach, Irlanda

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