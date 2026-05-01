Estas são as 50 melhores praias do mundo para 2026 (e Portugal está na lista)

O ranking que escolhe anualmente as 50 melhores praias do planeta já é conhecido. Passa pelas Filipinas, Grécia e Austrália, entre outros países.

Para quem está no Hemisfério Norte, o Verão está mesmo ao virar da esquina. O que significa que é a altura ideal para começar a planear umas férias na praia a sério. E que melhor lugar para começar do que o resumo global anual das 50 Melhores Praias do Mundo (World’s 50 Best Beaches)?

A tão aguardada lista de 2026 acaba de ser lançada e conta com 50 litorais deslumbrantes espalhados por todo o globo. Há praias de todos os tipos na lista deste ano, desde uma minúscula ilha em forma de lágrima nas Filipinas a uma enseada australiana frequentada por golfinhos, passando por uma praia de areia cor-de-rosa baptizada em homenagem à Princesa Diana, em Barbuda.

Como são seleccionadas as 50 Melhores Praias do Mundo?

O ranking é criado com base num rigoroso processo de selecção. Mais de mil profissionais de viagens nomeiam a sua praia favorita, as quais são depois avaliadas pela equipa do World’s 50 Beaches em colaboração com uma equipa dedicada de “Embaixadores de Praia” (que, por sua vez, nomeiam três praias cada um).

Cada praia é depois classificada de acordo com oito critérios: singularidade, vida selvagem, natureza intocada, banda sonora da natureza, facilidade de entrada na água, águas calmas, ausência de multidões e a probabilidade de apanhar condições perfeitas.

Nok Lek Travel Lifestyle / Shutterstock

Qual é a melhor praia do mundo em 2026?

A encabeçar a lista como a melhor praia do mundo este ano está a Praia de Entalula, nas Filipinas, um “pedaço de paraíso subestimado” na província de Palawan. Não é difícil perceber por que razão este lugar arrecadou o ouro: um trecho de areia branca digno de postal, ladeado por falésias de calcário e à sombra de palmeiras imponentes, com algumas das águas mais cristalinas que se podem encontrar.

Contorna uma pequena ilha selvagem com o mesmo nome e manteve a sua beleza graças ao isolamento (só é acessível de barco). Única, intocada e sem grandes multidões: eis a fórmula vencedora para a melhor praia do mundo, segundo o ranking.

O segundo lugar deste ano vai para a Praia de Fteri, em Cefalónia, Grécia, elogiada pela sua areia e seixos brancos e pelas dramáticas falésias calcárias. Em terceiro lugar está Wharton Beach, na Austrália Ocidental, conhecida pela observação de golfinhos e pelo surf, enquanto a quarta posição é reivindicada por Nosy Iranja, em Madagáscar, onde dois ilhéus estão ligados por um banco de areia de dois quilómetros que desaparece na maré alta.

As 50 Melhores Praias do Mundo em 2026: a lista completa

Aqui estão todas as 50 praias que entraram no ranking este ano (pode espreitar a lista das melhores praias de 2025 aqui).

Entalula Beach, Filipinas Fteri Beach, Grécia Wharton Beach, Austrália Nosy Iranja, Madagáscar East Beach, Ilha de Vomo, Fiji Shoal Bay East, Anguilla Dhigurah, Maldivas Playa Balandra, México Koh Rong, Camboja Donald Duck Bay, Tailândia Cayo De Agua, Venezuela Cala Macarella, Espanha One Foot Island, Ilhas Cook Princess Diana Beach, Barbuda Turquoise Bay, Austrália PK 9 Beach, Polinésia Francesa Grace Bay, Turks e Caicos Cala Dei Gabbiani, Itália Saadiyat Beach, Emirados Árabes Unidos Canto De La Playa, República Dominicana Wineglass Bay, Austrália Pink Beach, Indonésia Paradise Beach, Tailândia Anse Source d’Argent, Seychelles Kalanggaman, Filipinas Seven Mile Beach, Ilhas Caimão Freedom Beach, Tailândia Siesta Beach, EUA Kaputas Beach, Turquia Cayo Zapatilla, Panamá The Baths, Ilhas Virgens Britânicas Cabo San Juan Del Guia, Colômbia Baía do Sancho, Brasil Porto Katsiki, Grécia Santa Giulia, França Blue Lagoon, Fiji Playa Xpu Ha, México Ofu Beach, Samoa Americana Playa Cofete, Espanha Le Morne Beach, Maurícia Flamenco Beach, Porto Rico Grand Anse, Granada Praia da Falésia, Portugal Pontal do Atalaia, Brasil Boulder Beach, África do Sul Porto Timoni, Grécia Paje Beach, Zanzibar La Pelosa, Itália Cas Abao, Curaçau Keem Beach, Irlanda

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