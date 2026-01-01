Estas são as cidades mais sustentáveis do mundo, segundo um novo Green City Index

Um novo estudo revelou as cidades mais verdes do planeta – o ranking é dominado por um país da América do Norte.

Quando se pensa em Londres, verde não é, provavelmente, a primeira coisa que vem à cabeça. Afinal, mais de 270 arranha-céus foram construídos na cidade na última década e outros 600 estão já planeados. E, no entanto, a capital do Reino Unido garantiu um lugar entre as cidades mais sustentáveis do mundo. De acordo com um novo Green City Index da Reinders Corporation, uma empresa de soluções climáticas, Londres ocupa o 10.º lugar a nível global em matéria de sustentabilidade, com uma pontuação respeitável de 66,85. Na verdade, segundo alguns especialistas, a cidade é quase uma floresta – sabia que mais de um quinto de Londres é composto por árvores?

O estudo analisou em profundidade cidades de todo o mundo com base em seis pilares ecológicos essenciais: a qualidade dos espaços verdes, o uso de energias renováveis, a qualidade do ar, os transportes públicos, a facilidade de circulação em bicicleta e a implementação de taxas turísticas. Cada categoria foi ponderada de acordo com o seu impacto relativo na sustentabilidade do destino, sendo depois combinada numa pontuação final, o Green City Score.

Em suma: isto não se resume a ter alguns parques agradáveis – trata-se de avaliar quão bem uma cidade funciona tanto para as pessoas como para o planeta. Basicamente, quanto mais elevada for a pontuação, melhor é o ambiente urbano.

Photograph: Shutterstock

No entanto, foi uma cidade canadiana que liderou o ranking, com Vancouver a conquistar o primeiro lugar, alcançando uma pontuação de 101,71. O país da América do Norte está claramente a fazer algo bem, com Montreal (77,71) e Toronto (69,72) também presentes no top 10.

A Europa, por sua vez, liderou entre os continentes, com Oslo, na Noruega (100,57), e Estocolmo, na Suécia (94,87), a ocuparem o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

Gerrit Jan Reinders, director executivo da Reinders Corporation, afirmou: "Com as alterações climáticas e o crescimento urbano, compreender quais as cidades que se destacam em sustentabilidade nunca foi tão crucial. Este estudo mostra que um estilo de vida ecológico e uma vida urbana moderna e vibrante podem prosperar em conjunto."

As 10 cidades mais sustentáveis do mundo

Vancouver, Canadá

Oslo, Noruega

Estocolmo, Suécia

Munique, Alemanha

Zurique, Suíça

Copenhaga, Dinamarca

Montreal, Canadá

São Francisco, EUA

Toronto, Canadá

Londres, Reino Unido

