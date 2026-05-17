Estas são os melhores locais históricos do mundo onde pode ficar a dormir

De palácios malteses a conventos peruanos, se as paredes destes dez hotéis falassem... Espreite o ranking completo da revista ‘Wanderlust’.

Já alguma vez ficou num hotel que também é um local histórico? A revista Wanderlust acaba de reunir algumas das melhores estadias de património do planeta, desde castelos no topo de colinas a conventos. Ficar alojado em qualquer um destes sítios proporciona, certamente, uma experiência mais memorável do que num Travelodge (cadeia de hotéis económicos muito popular no Reino Unido), disso não há dúvida – sem ofensa ao Travelodge, claro.

Faz parte da série WanderSleeps da publicação, na qual foi pedido aos leitores que nomeassem aqueles que consideram ser os “locais para ficar mais autênticos, distintivos e com maior significado” do mundo, cujos nomeados foram depois triados e seleccionados pelos editores.

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A conquistar o primeiro lugar no ranking ficou o Taj Lake Palace em Udaipur, na Índia, que funciona como hotel desde a década de 1960, mas manteve muitas referências à sua vida passada. Originalmente, foi construído como um local para “piqueniques ao luar e encontros reais” pelo marajá Jagat Singh II, que foi banido pelo seu pai por convidar interesses românticos para o palácio de Jag Mandir.

Hoje em dia, as suítes estão carregadas de intrincados trabalhos em treliça, mobiliário em madeira de teca e muita seda. E, de acordo com a revista Wanderlust, alguns dos mordomos são descendentes dos criados originais do palácio (ajudantes da família real).

Também na lista estão o JW Marriott El Convento no Peru, construído no interior de um convento agostiniano do século XVI, e o The Xara Palace, um palazzo do século XVII dentro das muralhas de Mdina (Valeta), em Malta.

Continue a ler para ver o top 10 completo.

As 10 melhores estadias históricas do mundo, segundo a Wanderlust

Taj Lake Palace, Índia JW Marriott El Convento, Peru Four Seasons Hotel Istanbul, Turquia Esplanade Zagreb Hotel, Croácia Alvear Palace Hotel, Argentina The Xara Palace, Malta Burg Colmberg, Alemanha Three Tree Hill, África do Sul InterContinental Bordeaux Le Grand Hotel, França Casa Gangotena, Equador

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