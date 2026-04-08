Estas vistas para a cidade vão ser gratuitas durante um dia

No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 18 de Abril, o Amoreiras 360º Panoramic View junta-se ao Museu da Água para oferecer um circuito gratuito por três miradouros históricos.

O percurso pedonal vai começar no Aqueduto das Águas Livres – uma obra de engenharia hidráulica, erguida sobre o vale de Alcântara, que resistiu ao terramoto de 1755 –, e passa ainda pelo miradouro das Amoreiras e o Reservatório da Mãe d’Água. A proposta é do Amoreiras 360º Panoramic View e do Museu da Água, que se juntaram para assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, a 18 de Abril.

O programa, de entrada gratuita, inclui acesso a visitas guiadas em dois horários distintos: às 10.00 e às 14.30. Mas, atenção, há um limite de 30 participantes por sessão e as inscrições devem ser feitas por telefone (21 810 0215) ou e-mail (mda.epal@adpt.pt). Só não é necessária inscrição para subir gratuitamente ao miradouro do Amoreiras – basta dirigir-se à recepção, no piso 1 do centro comercial, e levantar o respectivo bilhete de acesso.

Esta iniciativa enquadra-se na celebração promovida internacionalmente pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Este ano, o tema escolhido é “Património vivo: resposta de emergência em contextos de conflitos e desastres”, lançando um debate sobre a resiliência do património cultural nacional e a necessidade de proteger, salvaguardar e valorizar esse legado para as gerações actuais e vindouras.

Em Portugal, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios é assinalado com uma série de actividades, maioritariamente de entrada livre, entre os dias 11 e 19 de Abril. Na plataforma de divulgação, promovida pelo Património Cultural, I.P., é possível consultar a agenda em constante actualização e fazer uso de diferentes filtros, incluindo localização. Entre o que está programado, encontram-se, por exemplo, visitas gratuitas ao Núcleo Arqueológico da Rua dos Correeiros, à exposição “Japão: Festas e Rituais” no Museu do Oriente e ao Arquivo Nacional do Tombo, entre outros.

Aqueduto das Águas Livres (CC da Quintinha, 6), Miradouro das Amoreiras (Av. Eng. Duarte Pacheco, 2037) e Reservatório da Mãe d'Água (Praça das Amoreiras, 10). 18 Abr, 10.00/ 14.30. Entrada livre (visitas guiadas mediante inscrição prévia)

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