Este ano, o Concurso Sardinhas quer conhecer a história de cada um

Começa esta sexta-feira, dia 6 de Março, o Concurso Sardinhas, em que artistas, designers, ilustradores e criativos são convidados a reinterpretar o símbolo da sardinha. A partir da silhueta original disponível na página da EGEAC – Lisboa Cultura, o objectivo é partir de técnicas artísticas como o desenho, a pintura, a colagem, a fotografia ou a ilustração (ou qualquer outra forma de expressão visual) para uma reinvenção gráfica e conceptual do pequeno peixe.

Embora o tema seja livre, há um mote: “Qual é a tua história?”. A ideia é que, através dos trabalhos candidatos, se faça “uma viagem criativa através das histórias que nos marcaram, individual ou colectivamente”, comunica a organização, dando exemplos: “Da Batalha de S. Mamede (fundacional de Portugal) à Revolução de Abril, da invenção da imprensa à chegada do Homem à lua, da Revolução Industrial à era digital, do Renascimento ao Modernismo, dos Jogos Olímpicos ao Campeonato Mundial de Futebol, da Teoria da Relatividade à inteligência artificial, da Magna Carta à Declaração dos Direitos Humanos, das tradições populares às narrativas pessoais e familiares – todas as histórias têm lugar neste desafio.”

Mais do que revisitar o passado, o concurso deste ano visa saber o que se quer contar sobre o presente. “Que feitos estamos a construir? Que futuro imaginamos? Cada sardinha poderá ser um manifesto, uma memória, uma celebração ou uma provocação artística. Porque cada sardinha conta uma história. E em 2026, a pergunta é simples: qual é a tua?”

As cinco propostas vencedoras farão parte da colecção oficial de sardinhas e serão premiadas com 1500 euros. As candidaturas estão abertas até 7 de Abril, às 18.00.

