Este belo país europeu voltou a ser eleito o mais seguro do mundo

Há 17 anos consecutivos que o Global Peace Index coroa o mesmo país: a Islândia. Na edição de 2025, não foi diferente. Portugal ficou em sétimo lugar.

Num mundo que tantas vezes parece incerto e inquietante, o Global Peace Index funciona como um ponto de orientação. O estudo anual, um dos mais abrangentes do género, analisa 163 países com base em 23 indicadores, ajudando a perceber onde é mais provável encontrar segurança e estabilidade.

Todos os anos há mudanças no ranking, mas desde 2008 que uma coisa permanece inalterável: a Islândia continua a ser o país mais seguro do mundo.

De um modo geral, a Europa Ocidental e Central mantém-se como a região mais pacífica do planeta, com oito dos dez países mais seguros localizados nesta área. Ainda assim, a Islândia continua destacada. Em 2025, registou um aumento de 2% no seu índice global de paz.

Os restantes países ainda têm caminho a percorrer. Segundo o relatório, a diferença de paz entre a Islândia e o segundo classificado, a Irlanda, é equivalente à distância entre a Irlanda e o décimo classificado, a Finlândia.

Noutras partes do mundo, cinco países registaram melhorias significativas no ranking, graças ao aumento dos seus níveis de paz: o Azerbaijão subiu 17 posições, a Gâmbia 16, a Arábia Saudita e o Peru avançaram 14 lugares e o Uganda melhorou 12 posições.

Estes são os 20 países mais seguros do mundo

Islândia Irlanda Nova Zelândia Áustria Suíça Singapura Portugal Dinamarca Eslovénia Finlândia Chéquia Japão Malásia Países Baixos

= Canadá Bélgica Hungria Austrália Croácia Alemanha

Mais conclusões do Global Peace Index 2025

Este relatório de 122 páginas vai muito além de um simples ranking. Entre os dados que mais se destacam está o facto de a paz global ter diminuído 0,36% no último ano, com 87 países a registarem um agravamento das condições e 74 a apresentarem melhorias.

Para mais informação, vale a pena consultar directamente o relatório do Global Peace Index.

