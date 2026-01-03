Este belo país europeu voltou a ser eleito o mais seguro do mundo

Num mundo que tantas vezes parece incerto e inquietante, o Global Peace Index funciona como um ponto de orientação. O estudo anual, um dos mais abrangentes do género, analisa 163 países com base em 23 indicadores, ajudando a perceber onde é mais provável encontrar segurança e estabilidade.
Todos os anos há mudanças no ranking, mas desde 2008 que uma coisa permanece inalterável: a Islândia continua a ser o país mais seguro do mundo.
De um modo geral, a Europa Ocidental e Central mantém-se como a região mais pacífica do planeta, com oito dos dez países mais seguros localizados nesta área. Ainda assim, a Islândia continua destacada. Em 2025, registou um aumento de 2% no seu índice global de paz.
Os restantes países ainda têm caminho a percorrer. Segundo o relatório, a diferença de paz entre a Islândia e o segundo classificado, a Irlanda, é equivalente à distância entre a Irlanda e o décimo classificado, a Finlândia.
Noutras partes do mundo, cinco países registaram melhorias significativas no ranking, graças ao aumento dos seus níveis de paz: o Azerbaijão subiu 17 posições, a Gâmbia 16, a Arábia Saudita e o Peru avançaram 14 lugares e o Uganda melhorou 12 posições.
Estes são os 20 países mais seguros do mundo
- Islândia
- Irlanda
- Nova Zelândia
- Áustria
- Suíça
- Singapura
- Portugal
- Dinamarca
- Eslovénia
- Finlândia
- Chéquia
- Japão
- Malásia
- Países Baixos
= Canadá
- Bélgica
- Hungria
- Austrália
- Croácia
- Alemanha
Mais conclusões do Global Peace Index 2025
Este relatório de 122 páginas vai muito além de um simples ranking. Entre os dados que mais se destacam está o facto de a paz global ter diminuído 0,36% no último ano, com 87 países a registarem um agravamento das condições e 74 a apresentarem melhorias.
Para mais informação, vale a pena consultar directamente o relatório do Global Peace Index.
