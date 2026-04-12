Este destino de Verão lançou um “trilho de selfies” para os turistas

[category]
[title]
Numa tentativa de encorajar a “coexistência e a gestão ambiental”, uma cidade da ilha espanhola de Maiorca criou um percurso com cabines fotográficas designadas.
Seja um boomer a empunhar um pau de selfie ou um gen Z a abusar do zoom 0.5, ninguém está imune a tirar fotografias de si próprio nas férias – particularmente quando há uma vista espectacular a servir de cenário.
Pode ser complicado, no entanto, seja porque não se consegue fazer justiça à paisagem ou porque há demasiada gente a tentar tirar a mesma fotografia ao mesmo tempo. É por isso que um município na ilha espanhola de Maiorca anunciou um novíssimo “trilho de selfies”.
Sim, leu bem. Calvià é uma bela localidade em Maiorca, cheia de bonitos edifícios do século XVII, enseadas banhadas por águas translúcidas e vistas dramáticas por excelência – e Magaluf é uma das suas maiores e mais famosas estâncias.
É aqui que encontrará a rota, que foi lançada este mês sob o slogan “Magaluf para Todos” pela Câmara Municipal de Calvià. Foi concebida para encorajar um “comportamento responsável entre turistas e residentes, fomentando a coexistência e a gestão ambiental”.
Apresenta “sinalética inteligente patenteada que permite aos visitantes tirar fotografias e selfies perfeitas de forma independente”, de acordo com um comunicado de imprensa. Os visitantes encontrarão cabines fotográficas – que são mais suportes de metal para segurar o telemóvel – espalhadas pelos caminhos para poderem utilizar.
Neste momento, existem quatro ao longo do passeio marítimo de Magaluf, com vistas para a propriedade de Cas Saborners e a Illa de Sa Porrassa, mas a Euronews relata que há planos para pelo menos mais três suportes de selfies também na propriedade de Torre de Torrenova.
Não são apenas pontos designados para selfies que foram lançados ao abrigo deste plano – foi também concebida uma nova aplicação para acompanhar a rota, permitindo aos visitantes o acesso a guias áudio sobre cada local e planear a sua caminhada para coincidir com as melhores oportunidades fotográficas. Boas selfies!
A maior ilha de Espanha é há muito um íman para férias. Apesar das recentes restrições ao turismo excessivo – tais como planos para banir os barcos de festas e novos arrendamentos de curta duração –, há muitas formas de explorar a ilha de forma responsável.
A ilha tem um novíssimo trilho para caminhadas, concluído em Janeiro. Veja o nosso guia com as melhores coisas para fazer e ver em Maiorca.
📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn
[category]
[title]
Discover Time Out original video