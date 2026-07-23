Com a inclinação a desafiar a gravidade das Casas Cubo amarelas e a ferradura de néon com murais do Markthal, Roterdão está mais do que afirmada como o espaço de recreio com o design mais vanguardista da Europa. Mas a sua mais recente adição faz com que tudo isso pareça francamente convencional. O atelier de arquitectura holandês MVRDV acaba de vencer um concurso internacional para projectar um novo e espectacular marco arquitectónico de 240 milhões de euros nas margens do rio Mosa.

Qual é, então, o conceito vencedor? Uma mega-estrutura de 30 mil metros quadrados composta por sete rochas gigantes empilhadas.

Baptizado de Rotterdam Rocks, o projecto superou nomes de peso, incluindo o Heatherwick Studio, que assina a famosa estrutura em favo de mel Vessel, em Nova Iorque. O concurso foi idealizado pela Shift, uma empresa social holandesa que financia projectos públicos para combater problemas globais. O briefing desta vez era exigente: desafiava os arquitetos a conceberem uma verdadeira "nova maravilha do mundo" que levasse, de facto, as pessoas a preocuparem-se com a crise climática.

Photograph: MVRDV Rotterdam Rocks!

E o MVRDV cumpriu a missão na perfeição. Este edifício contará com uma fachada de floresta vertical "viva e pulsante", especialmente desenvolvida com bolsas para terra, água, plantas e fauna local. A ideia por trás do projecto surge da "necessidade de reduzir as emissões de dióxido de carbono e de criar espaços inclusivos para pessoas, árvores, plantas, água, ar e habitats animais, equilibrando a necessidade de novos espaços construídos com novas paisagens para compensar o nosso impacto ecológico", explicou Winy Maas, sócio-fundador do MVRDV, à revista Dezeen.

Photograph: MVRDV Rotterdam Rocks from birdseye view

No interior, as sete rochas empilhadas serão escavadas de forma a criar uma rede de "grutas" de exposição imersivas, dispostas em redor de uma enorme praça de alimentação, um centro de congressos e um hotel. Para quem vai apenas fazer uma visita de um dia, será possível subir por um percurso pedonal público que envolve o exterior do edifício até chegar ao The Elysium, um terraço panorâmico no topo com vista sobre a cidade.

Photograph: MVRDV Rotterdam Rocks cave

Este marco será a jóia da coroa do futuro bairro de Waterkant, uma nova zona sustentável na margem sul do rio que trará 3500 eco-casas, escolas e espaços culturais para a região.

Ainda que os materiais de construção permaneçam no segredo dos deuses, os mestres por detrás do projecto prometem que este demonstrará o que de mais inovador existe na tecnologia de construção de baixo carbono. Ainda não há uma data oficial de abertura, mas, com esta notícia, talvez seja boa ideia começar a planear um pouco mais cedo a sua escapadinha urbana aos Países Baixos em 2027.

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