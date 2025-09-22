Este Festival Imaginário é uma festa para toda a família

A associação cultural Byfurcação volta a abrir as portas da Quinta da Ribafria, nos dias 27 e 28 de Setembro, para dois dias de artes e natureza.

É verdade, o Festival Imaginário está de volta à Quinta da Ribafria. Nos dias 27 e 28 de Setembro, as famílias são convidadas a aproveitar um fim-de-semana de artes e natureza. A programação, pensada para todas as idades, inclui desde concertos e espectáculos até workshops e horas do conto. Sem esquecer, claro, as habituais atracções permanentes, como uma biblioteca num passadiço e um parque lúdico-sonoro para explorar com os pés fora do chão.

A abertura de portas está marcada para sábado, às 10.00, com actividades até às 18.00. Da agenda destacam-se desde logo o teatro para bebés (Sáb 10.30) e a performance do “Homem Zebra”, Gui Sancho (Sáb 12.00). Pelo meio, há horas do conto e, depois do almoço, segue-se ainda mais animação, com o espectáculo João e o Pé de Feijão (Sáb 15.00), uma demonstração de voo de aves de rapina (16.00) e um momento de circo com a Companhia Pepes Show (17.30).

​​No dia seguinte, 28 de Setembro, a Quinta da Ribafria volta a estar de portas abertas, mas apenas até às 17.00 e com novas propostas, como os concertos do projecto Bolinha de Música (10.30 e 15.00) e a peça A Espada do Rei Artur (12.00). Está ainda previsto um workshop de tangram e pião de madeira (10.15), horas do conto (11.15, 11.30 e 15.45) e uma sessão de actividade física para os avós (14.30), à qual os netos também se podem juntar, claro. O dia termina com o espectáculo Ah! Ah! Ah!, do trio Takatum, que mistura teatro, dança e música (16.30).

Entre as atracções permanentes, conta-se o parque lúdico-sonoro Suspensório Musical e jogos tradicionais no passadiço. No sábado há ainda workshops do Museu Arqueológico S. Miguel de Odrinhas, enquanto no domingo pode contar com actividades promovidas pelo Museu de História Natural e da Ciência. Para recarregar energia, há street food e muito espaço verde para apanhar sol.

A entrada é gratuita até aos três anos e há bilhetes avulso entre os 8€ e os 18€ e bilhetes para família (dois adultos e duas crianças) entre os 30€/1 dia e os 50€/2 dias. Estão à venda online e, se preferir, também no próprio local.

Quinta da Ribafria, Estrada da Várzea (Sintra). 27-28 Set, Sáb 10.00-18.00, Dom 10.00-17.00. 8€-10€ (1 dia), 12€-18€ (2 dias), 50€ (bilhete de família para dois adultos e duas crianças), grátis até aos 3 anos.

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp