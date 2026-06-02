A programação arranca a 4 de Junho e prolonga-se até dia 7, com espectáculos, workshops e até um mercado e feira do livro.

O colectivo LARGO, em parceria com o Teatro Nacional D. Maria II, está prestes a estrear um novo festival. Chama-se Dias das Crianças e promove um programa “para ver, sentir e viver”, com todo o espaço necessário para brincar, em qualquer idade. A programação arranca a 4 de Junho, nos Jardins do Bombarda, e prolonga-se até dia 7, com entrada livre.

No primeiro dia, entre as 11.00 e as 13.00, o Pinhal vai ser palco de vários workshops intergeracionais, nas áreas de artes visuais e gastronomia. As inscrições são gratuitas e já estão abertas, através de um formulário online. Seguem-se, no mesmo local, jogos tradicionais, das 14.30 às 19.30; o espectáculo Anti-Princesas: Carolina Beatriz Ângelo, de Cláudia Gaiolas, às 15.00; e o concerto Bailatocando, com Eva Parmenter e Denys Stetsenko, às 17.00.

Já no segundo dia, 5 de Junho, há Mostra de Teatro em Miniatura, das 17.00 às 19.00, e um espectáculo de dança contemporânea, apresentada pela Escola Superior de Dança, das 18.00 às 18.30.

O sábado, 6 de Junho, começa às 11.00, com oficinas de artes visuais e jogos exploratórios desenhados por Elisa Rossin e Andreia Salavessa. Mais tarde, a partir das 13.00, inaugura-se o mercado Bazar Bombarda Infantil, que ficará aberto até às 18.00. Está ainda programado um espectáculo de circo contemporâneo, às 15.00; a Mostra de Teatro em Miniatura, das 15.30 às 17.30; e jogos tradicionais, das 16.00 às 18.00.



O domingo, 7 de Junho, começa às 11.00 com oficinas de ambiente e de arte têxtil, conduzidas pela Verdejar e pela Fulana Beltrana Sicrana. A partir das 13.00, o Pinhal acolhe a Feira do Livro Infantil do Bombarda, organizada pela Livraria Lulendo, que desafia as famílias a explorar histórias até às 18.00.

A tarde continua ao ar livre, no Pinhal, com mais uma sessão do espectáculo Anti-princesas: Carolina Beatriz Ângelo, de Cláudia Gaiolas, marcada para as 15.00. Segue-se a Mostra de Teatro em Miniatura, das 15.30 às 17.30, e o Encontro da Biblioteca Comunitária com leituras e jogos, às 16.00, na Biblioteca Utopia. A despedida do festival faz-se às 17.00, de regresso ao Pinhal, ao som do concerto para famílias Bailatocando, com Eva Parmenter e Denys Stetsenko.

A peça de teatro Não se pode! Não se pode!, uma criação de Catarina Requeijo para o Teatro Nacional D. Maria II, acompanha quase todo o festival na Sala Estúdio Valentim de Barros. O espectáculo tem sessões duplas agendadas para as 11.30 e as 16.00, tanto na abertura do evento, a 4 de Junho, como no fim-de-semana, dias 6 e 7. Os bilhetes (4€) já estão disponíveis na BOL.

Rua Gomes Freire, 161 (Anjos). 4-7 Jun, Qui-Dom vários horários. Entrada livre

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