Desenhado pelo prestigiado atelier japonês de Kengo Kuma, o novo espaço no porto de Copenhaga deve ser inaugurado no Outono.

Cidades por toda a Europa têm uma cultura de spa enraizada – basta pensar nas Termas de Széchenyi, em Budapeste, ou nos Banhos Romanos, em Bath –, mas indiscutivelmente não há melhor lugar do que a Escandinávia para o bem-estar centrado na água.

Copenhaga, já bem conhecida pelos seus revigorantes mergulhos no porto e pelas saunas, está prestes a tornar-se num ponto de encontro ainda maior para nadadores e banhistas com a abertura da novíssima Casa da Cultura da Água (Water Culture House). O balneário irá instalar-se no Porto de Copenhaga, mesmo ao lado da Casa da Ópera da cidade, no final deste ano.

Foi concebido pelo atelier de arquitectura japonês Kengo Kuma & Associates, e albergará um “centro de cultura da água”, bem como um centro de bem-estar e instalações comunitárias. De acordo com o site oficial, o edifício será feito de blocos de tijolo maciço, dispostos com aberturas tácticas para permitir que a luz filtre através das paredes e, depois, num efeito inverso à noite, permitindo que a luz seja emitida do interior através dessas mesmas frestas.

O edifício estará ligado a uma piscina portuária à beira-mar, mas terá também uma piscina exterior aquecida, assim como uma no cais destinada às crianças. Juntamente com instalações de treino e salas de reuniões no interior, tem tudo para ser uma novidade absolutamente incrível na cidade. Abaixo, pode dar uma espreitadela.

Fotografia: Kengo Kuma & Associates and Vilhelm Lauritzen Arkitekter Water Culture House, Copenhaga

Fotografia: Fotografia: Kengo Kuma & Associates and Vilhelm Lauritzen Arkitekter Water Culture House, Copenhaga

Fotografia: Kengo Kuma & Associates and Vilhelm Lauritzen Arkitekter Water Culture House, Copenhaga

Fotografia: Kengo Kuma & Associates and Vilhelm Lauritzen Arkitekter Water Culture House, Copenhaga

Fotografia: Kengo Kuma & Associates and Vilhelm Lauritzen Arkitekter Water Culture House, Copenhaga

Fotografia: Kengo Kuma & Associates and Vilhelm Lauritzen Arkitekter Water Culture House, Copenhaga

A data exacta de abertura ainda não está confirmada, mas espera-se que abra portas no Outono.

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