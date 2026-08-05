Wrocław ganhou uma enorme área florestal mesmo à porta, e outras dez cidades polacas também vão ter a sua.

Se é o tipo de pessoa que precisa de um bom passeio no bosque para se manter são, temos boas notícias – pelo menos, uma boa ideia para considerar implementar noutros países. A Polónia acaba de lançar a primeira de 11 “florestas comunitárias” planeadas em redor das principais cidades do país, dando a milhões de residentes urbanos uma extensão de área florestal protegida mesmo à sua porta.

A primeira abriu nos arredores de Wrocław, a terceira maior cidade da Polónia, cobrindo uns impressionantes 13 mil hectares. Para contextualizar, é aproximadamente do tamanho de Liverpool. A ministra do clima e ambiente da Polónia, Paulina Hennig-Kloska, chamou-lhe “um momento histórico e o início de uma nova abordagem à protecção da floresta”.

O objectivo é criar espaços verdes para os residentes relaxarem, praticarem desporto e simplesmente passarem tempo perto da natureza, ajudando também a reter água, a regular o clima e a purificar o ar.

Fotografia: givaga/Shutterstock Wrocław, Polónia

A floresta de Wrocław está dividida em três zonas. Existem “florestas naturais”, que serão deixadas inteiramente em paz para seguirem o seu curso, “florestas quase naturais” com intervenção humana mínima, e, ocupando a maior fatia com mais de 8 mil hectares, “florestas sociais”, onde estão planeadas ciclovias, trilhos para caminhadas e rotas educativas, com a exploração madeireira restrita em toda a área. Isso significa que acabou o abate de árvores para a obtenção de madeira.

Mais dez cidades são as próximas na calha, incluindo Varsóvia, Cracóvia, Poznań e Łódź, sendo Kielce e Bielsko-Biała alegadamente as primeiras candidatas. Tudo isto faz parte de um esforço ambiental mais amplo do actual governo da Polónia, que tomou posse em Dezembro de 2023 e avançou para travar a exploração madeireira em algumas das florestas mais valiosas do país, na sequência de críticas ao registo do seu antecessor em matéria de desflorestação, particularmente na antiga Floresta de Białowieża.

A ascensão da cidade verde

Muitas outras cidades europeias estão a tornar-se mais verdes, com corredores de natureza, novos parques e plantação de árvores a ajudarem a criar um ambiente mais saudável nos nossos centros urbanos.

Cracóvia figura no guia da Time Out das melhores cidades do mundo em termos de espaços verdes, pelo que os seus residentes têm todos os motivos para estarem satisfeitos por estarem agora na fila para terem também uma floresta comunitária própria.

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