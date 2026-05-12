Este parque temático futurista foi eleito o melhor do mundo (e fica na Europa)

Os Travellers’ Choice Awards do Tripadvisor coroaram o francês Futuroscope como melhor parque temático ou aquático do planeta – eis porquê.

Alguns de nós sentem um arrepio de entusiasmo ao tropeçar num vinil há muito desejado ou ao vislumbrar finalmente aquela pintura mundialmente famosa ao vivo, mas os viajantes mais sedentos de adrenalina vão deliciar-se com atracções que têm um pouco mais de... acção.

Sim – estamos a falar de parques temáticos. Porquê? Bem, porque os Travellers’ Choice Awards do Tripadvisor acabam de lançar uma lista dos melhores do planeta, com base nos destinos que receberam o maior número de avaliações excelentes.

A disparar para o topo do ranking, acima de todos os outros parques de diversões e aquáticos do planeta, está o Futuroscope, em Chasseneuil-du-Poitou, França. De acordo com o Tripadvisor, é um lugar para “andar por diversões futuristas, workshops inventivos e actividades aquáticas que mantêm as coisas frescas para crianças e adultos”, e já recebeu mais de 50 milhões de visitantes desde a sua abertura.

O espaço compreende uns colossais 60 hectares de terreno e 25 experiências originais, desde diversões em 4D e esculturas gigantes a actividades ao ar livre, jogos e espectáculos ao vivo.

A diversão Tornado Chasers utiliza o maior ecrã LED interior do mundo para mergulhar os visitantes em – adivinhou – luzes e efeitos especiais para replicar o coração de uma tempestade. Já a Greenhouse of Worlds apresenta paredes que parecem ganhar vida com a flora e a fauna.

Na lista encontram-se duas outras entradas em França – o Disneyland Park e o Puy du Fou – e, no Reino Unido, o Blackpool Pleasure Beach também chegou ao ranking. Veja abaixo o top 10 completo.

Estes são os melhores parques de diversões e aquáticos do mundo

Futuroscope, França Beto Carrero World, Brasil Waterbom Bali, Indonésia Disneyland Park, França Beach Park, Brasil Garden City Water Park, Camboja Puy du Fou, França Siam Park, Espanha Ramayana Water Park, Tailândia Blackpool Pleasure Beach, Reino Unido

✈️ Mais viagens: guias e notícias para as melhores escapadinhas

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn