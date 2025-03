Este sábado, "médicos" receitam poesia na estação de metro Baixa-Chiado

Para celebrar o Dia da Mulher, o São Luiz promove consultas poéticas no metro, em que actores lhe vão receitar poesia. Acontece entre as 10.00 e as 13.00 e é gratuito.

Este sábado, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, o teatro São Luiz vai receitar poesia a quem mais precisar. Sim, leu bem, o programa Consultas Poéticas vai ter lugar na estação de metro Baixa-Chiado e vai pôr sete actores a dar-nos poemas.

A iniciativa Consultas Poéticas – Pequenos Gestos no Espaço Público decorre entre as 10.00 e as 13.00. É aberta a qualquer um e conta com a participação de Cátia Nunes, Diogo Fernandes, Tobias Monteiro, Isabél Zuaa, Zia Soares e ainda de Nadia Saragoni e Irina Lytiak, dois actores internacionais, que vão aconselhar poemas escritos por mulheres. O encontro entre cada actor e pessoa dura 20 minutos.

Também neste dia, e à mesma hora, o Quiosque Fauna e Flora, junto ao São Luiz, acolhe a Pharmacia Poética, no qual Luciana Ribeiro e Julie Bordas vão estar a aconselhar livros de poesia, classificados por emoção. A acompanhar, há café e bolos do Fauna e Flora.

As Consultas Poéticas foram fundadas, há cerca de dez anos, por Emmanuel Demarcy-Mota, director do Théâtre de la Ville, em Paris, e pelo dramaturgo Fabrice Melquiot. Já o segundo projecto parte de um conceito original da poeta Deborah Alma, que pretende contrariar a ideia de que a poesia é difícil e elitista.

Estação de metro Baixa-Chiado e Quiosque Fauna e Flora (Chiado). 8 Mar. Sáb 10.00-13.00. Entrada gratuita

