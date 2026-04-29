Este Verão, o cinema ao ar livre da Cine Society passa vencedores dos Óscares de 2026

É já a partir de 11 de Maio que a Cine Society regressa ao Carmo Rooftop para uma barrigada de cinema ao ar livre, que vai de clássicos como ‘Casablanca’ e ‘Laranja Mecânica’ aos recentes e premiados ‘Sinners’ e ‘Batalha atrás de Batalha’.

Antes do Anoitecer, de 2004, dá o pontapé de saída para as noites de cinema ao ar livre deste Verão da Cine Society. O ciclo – que arranca a 11 de Maio no Carmo Rooftop, com vista para o Castelo – não podia ser mais eclético: inclui desde clássicos dos anos 1940, como Casablanca (1 de Junho) e Do Céu Caiu uma Estrela (10 de Junho), até produções premiadas nas últimas edições dos Óscares e dos Globos de Ouro, como é o caso de Sinners – Pecadores (para ver já a 12 de Maio) e Batalha Atrás de Batalha (9 de Agosto).

As temperaturas amenas de Maio, que se combatem com as mantinhas e pipocas disponibilizadas pela organização, convidam a ver a comédia romântica de 1953 Férias em Roma no dia 18, a ficção científica neo-noir de 1982 Blade Runner a 20 ou o musical orelhudo de 2008 Mamma Mia! a 31.

Junho começa com o multi-premiado Anora, de 2024 (vencedor do Óscar, do Globo de Ouro e do BAFTA na categoria de Melhor Filme), logo no dia 1 e segue com produções como Delírio em Las Vegas (dia 3), Bohemian Rhapsody (dia 7) ou Piratas das Caraíbas (dia 9).

Warner Bros Sinners

Com o Verão já bem instalado, pode ver-se no Carmo Rooftop filmes de culto como Serenata à Chuva (20 de Julho), Regresso ao Futuro (16 de Agosto), Parque Jurássico (18 de Agosto) ou Dr. Estranho Amor (25 de Agosto), mas também sucessos mais recentes, de Guardiões da Galáxia (21 de Julho) a Whiplash – Nos Limites (26 de Julho).

O ciclo chega ao fim a 12 de Outubro com o filme de terror de 2021 A Casa na Floresta, mas antes ainda se podem ver (ou rever) obrigatórios como Lost in Translation – O Amor É um Lugar Estranho (7 de Setembro), Laranja Mecânica (23 de Setembro), Silêncio dos Inocentes (4 de Outubro) ou Sete Pecados Mortais (11 de Outubro).

Lost in Translation.

As sessões começam sempre às 21.00 e os bilhetes custam 14,50€. Por anunciar está a programação na Doca da Marinha e no hotel Ritz, onde a Cine Society já fez das suas no passado. A grande novidade de 2026 é a chegada ao Porto: dia 10 de Maio, o WoW (World of Wine) começa a temporada de filmes sob as estrelas com o romance adolescente dos anos 1990 10 Coisas que Odeio em Ti.

Carmo Rooftop, Terraços do Carmo, Largo do Carmo (Chiado). 11 Mai-12 Out, 21.00. 14.50€

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