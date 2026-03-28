Estes são, aparentemente, os países “mais educados” do mundo

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A empresa de serviços financeiros Remitly inquiriu cerca de 4600 pessoas de 26 países sobre a sua experiência pessoal com a cordialidade – aqui estão os resultados.
Embora possa não parecer o mais decisivo dos factores numa viagem, visitar um lugar que nos faz sentir bem-vindos depende da atitude dos locais, e isso pode fazer toda a diferença na nossa experiência.
É por isso que a empresa de serviços financeiros Remitly levou a cabo uma investigação sobre os países mais bem-educados do planeta. Inquiriram 4600 pessoas de 26 países, com base na percepção da boa educação dos próprios sítios de origem, e também para onde viajaram, e se foram acolhidos por pessoas cordiais.
O Japão encabeça a lista dos países mais educados do mundo, com mais de um terço dos inquiridos (especificamente, 35,15%) a descrever o local como educado. Não é de surpreender – o país asiático é mundialmente conhecido por dar grande ênfase ao respeito e à harmonia social, com uma língua assente em títulos honoríficos e o acto de curvar-se para cumprimentar as pessoas como prática padrão.
Segue-se o Canadá em segundo lugar com uma pontuação de 13,5%, e o Reino Unido conquista o terceiro lugar com 6,23%. Esta dupla tem, na verdade, muito em comum no que toca às percepções sobre a sua polidez – uma tendência para pedir desculpa em excesso e o uso frequente de “por favor” e “obrigado”. Ah, e não nos esqueçamos da atitude férrea do Reino Unido em relação às filas de espera – o que há de mais educado do que isso?
A completar o top cinco estão a China e a Alemanha, mas continue a ler para ver os 25 países mais bem educados do planeta.
Consulte os resultados na íntegra no site da Remitly, e dê uma vista de olhos ao trabalho da Time Out sobre hospitalidade.
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