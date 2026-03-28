Estes são, aparentemente, os países “mais educados” do mundo

A empresa de serviços financeiros Remitly inquiriu cerca de 4600 pessoas de 26 países sobre a sua experiência pessoal com a cordialidade – aqui estão os resultados.

Embora possa não parecer o mais decisivo dos factores numa viagem, visitar um lugar que nos faz sentir bem-vindos depende da atitude dos locais, e isso pode fazer toda a diferença na nossa experiência.

É por isso que a empresa de serviços financeiros Remitly levou a cabo uma investigação sobre os países mais bem-educados do planeta. Inquiriram 4600 pessoas de 26 países, com base na percepção da boa educação dos próprios sítios de origem, e também para onde viajaram, e se foram acolhidos por pessoas cordiais.

O Japão encabeça a lista dos países mais educados do mundo, com mais de um terço dos inquiridos (especificamente, 35,15%) a descrever o local como educado. Não é de surpreender – o país asiático é mundialmente conhecido por dar grande ênfase ao respeito e à harmonia social, com uma língua assente em títulos honoríficos e o acto de curvar-se para cumprimentar as pessoas como prática padrão.

Fotografia: Shutterstock

Segue-se o Canadá em segundo lugar com uma pontuação de 13,5%, e o Reino Unido conquista o terceiro lugar com 6,23%. Esta dupla tem, na verdade, muito em comum no que toca às percepções sobre a sua polidez – uma tendência para pedir desculpa em excesso e o uso frequente de “por favor” e “obrigado”. Ah, e não nos esqueçamos da atitude férrea do Reino Unido em relação às filas de espera – o que há de mais educado do que isso?

A completar o top cinco estão a China e a Alemanha, mas continue a ler para ver os 25 países mais bem educados do planeta.

Os 25 países mais educados do mundo neste momento

Japão Canadá Reino Unido China Alemanha Filipinas Suécia Dinamarca Finlândia África do Sul Austrália

= Suíça Estados Unidos Índia Irlanda Nova Zelândia Noruega Países Baixos Tailândia

= França Brasil Espanha Bélgica Itália Áustria

Consulte os resultados na íntegra no site da Remitly, e dê uma vista de olhos ao trabalho da Time Out sobre hospitalidade.

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