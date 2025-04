Estes são os aeroportos mais limpos do mundo, aparentemente

A última coisa que se quer depois de desembarcar de um longo voo é chegar finalmente a uma casa de banho normal e esta estar um pouco malcheirosa.

A Skytrax sabe disso e é por isso que os World Airport Awards anuais da empresa incluem uma categoria dos aeroportos mais limpos, com base na satisfação dos clientes. Existem duas categorias: uma que abrange todos os aeroportos a nível mundial e outra que abrange os aeroportos que recebem 25 milhões de passageiros ou menos por ano.

No topo da lista dos principais aeroportos mais limpos está o Haneda, em Tóquio, que, sem grandes surpresas, também ficou bem classificado na categoria “melhores aeroportos”, ocupando o terceiro lugar. No ano passado, o Haneda ficou em primeiro lugar.

O Changi de Singapura, que também foi considerado o melhor aeroporto do mundo, ficou em segundo lugar, e o Hamad de Doha, considerado o segundo melhor em termos globais, ficou em terceiro lugar neste ranking – é evidente que a limpeza é um factor vital para a qualidade dos aeroportos.

Quanto aos aeroportos mais pequenos, o Aeroporto do Bahrain conquistou o primeiro lugar, seguido do Chitose, no Japão, e do Centrair, em Nagoya, também no Japão, que completam os três primeiros lugares.

Estes são os dez aeroportos mais limpos do mundo

Aeroporto Haneda, em Tóquio Aeroporto Changi, em Singapura Aeroporto Hamad, em Doha Aeroporto Incheon, em Seul Aeroporto de Hong Kong Aeroporto Centrair, em Nagoya Aeroporto Narita, em Tóquio Aeroporto Kansai, em Osaka Aeroporto Taoyuan, em Tawain Aeroporto de Zurique

Estes são os dez aeroportos mais limpos do mundo que recebem até 25 milhões de passageiros

Aeroporto do Bahrain

Aeroporto de Chitose, em Hokkaido Aeroporto Centrair, em Nagoya Aeroporto Itami, em Osaka Aeroporto de Helsínquia Aeroporto de Adelaide Aeroporto de Cam Ranh Aeroporto de Quito Aeroporto Hobby, em Houston Aeroporto de Brisbane

Estes são os melhores aeroportos, e estes são os que têm a melhor comida.

