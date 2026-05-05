A ‘CN Traveller’ acaba de revelar uma lista com as 34 aberturas gastronómicas mais tentadoras de todo o planeta.

Se é como nós, assim que reserva o hotel, começa logo a pesquisar os melhores sítios para comer. Mas alguns restaurantes são tão excepcionais que vale a pena basear toda a sua viagem à volta deles. E há uma fonte de inspiração fresquinha, cortesia da CN Traveller.

A publicação está de volta com a sua Hot List dos novos (ou recentemente reabertos) locais para comer mais entusiasmantes do planeta, indicado pela sua rede de editores. Na lista constam restaurantes no Quénia, Cambodja, Alemanha, México, e muitos, muitos mais.

Fã de baos? Se sim, o De Vie, em Paris, deve estar no seu radar. Aninhado no 2.º arrondissement, este restaurante é composto por um menu de sete pratos no Comptoir De Vie, bebidas e petiscos no Bar De Vie e uma experiência mista de loja e bar na Cave De Vie. Sobre a comida, a jornalista da CN Traveller Devorah Lev-Tov afirmou: “Uma perna de pato chega num bao logo no início da refeição, e mais tarde o seu peito brilha como prato principal; o confit de abóbora é coberto com um molho holandês de kimchi num dos pratos, enquanto as sementes da abóbora são fermentadas e transformadas em gelado para a sobremesa, tal como um licor de abóbora aparece no cocktail pós-jantar.”

Já no Rio de Janeiro, o Madame Olympe foi a escolha de Rafael Tonon. Certifique-se de que faz a reserva com antecedência, já que este espaço intimista tem apenas 24 lugares. O menu destaca ingredientes brasileiros cozinhados através de métodos franceses tradicionais: pense em confit de caju e baba ganoush feito de jiló (uma beringela escarlate).

O Kabawa, em Nova Iorque, também aparece na lista. Este animado restaurante no East Village serve “cozinha caribenha refinada e inventiva”, segundo a escritora da CNT, Kathleen Squires. Como escreve a editora de Comer & Beber da Time Out New York, Morgan Carter, na sua crítica, os clientes saem de lá com “as barrigas cheias e as línguas provavelmente ainda a dançar”.

Veja abaixo a lista completa dos melhores sítios para comer neste momento.

Os melhores novos restaurantes do mundo, segundo a CN Traveller

Kabawa, Nova Iorque, EUA La Perlita, Lima, Peru The Happy Crane, São Francisco, EUA De Vie, Paris, França Jin Ting Wan, Singapura Madame Olympe, Rio de Janeiro, Brasil Logy, Taipé, Taiwan Soma, Banguecoque, Tailândia Rannaghor by Sienna, Calcutá, Índia Caprichito, Buenos Aires, Argentina Yakatabune Izanagi, Tóquio, Japão Pi Sa, Phnom Penh, Camboja Tales by Chapter, Cidade de Ho Chi Minh, Vietname Old Tower, Pequim, China EMi, Madrid, Espanha Amura, Cidade do Cabo, África do Sul The Cloud by Käfer, Munique, Alemanha Paz, Tórshavn, Ilhas Faroé The Jane, Antuérpia, Bélgica Paradox, Bombaim, Índia Phet Phet, Riade, Arábia Saudita Feu, Byron Bay, Austrália Yiaga, Melbourne, Austrália Golden Avenue, Brisbane, Austrália Gerbou, Dubai, Emirados Árabes Unidos Shwen Shwen, Sevenoaks, Reino Unido Norah, Edimburgo, Reino Unido Alteño, Denver, EUA Rovello, Milão, Itália Esca, Cidade do México, México Carbone London, Reino Unido Must, Abidjan, Costa do Marfim Bistro Lolo, Nairobi, Quénia Ilé Eros, Lagos, Nigéria

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