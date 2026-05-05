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A ‘CN Traveller’ acaba de revelar uma lista com as 34 aberturas gastronómicas mais tentadoras de todo o planeta.
Se é como nós, assim que reserva o hotel, começa logo a pesquisar os melhores sítios para comer. Mas alguns restaurantes são tão excepcionais que vale a pena basear toda a sua viagem à volta deles. E há uma fonte de inspiração fresquinha, cortesia da CN Traveller.
A publicação está de volta com a sua Hot List dos novos (ou recentemente reabertos) locais para comer mais entusiasmantes do planeta, indicado pela sua rede de editores. Na lista constam restaurantes no Quénia, Cambodja, Alemanha, México, e muitos, muitos mais.
Fã de baos? Se sim, o De Vie, em Paris, deve estar no seu radar. Aninhado no 2.º arrondissement, este restaurante é composto por um menu de sete pratos no Comptoir De Vie, bebidas e petiscos no Bar De Vie e uma experiência mista de loja e bar na Cave De Vie. Sobre a comida, a jornalista da CN Traveller Devorah Lev-Tov afirmou: “Uma perna de pato chega num bao logo no início da refeição, e mais tarde o seu peito brilha como prato principal; o confit de abóbora é coberto com um molho holandês de kimchi num dos pratos, enquanto as sementes da abóbora são fermentadas e transformadas em gelado para a sobremesa, tal como um licor de abóbora aparece no cocktail pós-jantar.”
Já no Rio de Janeiro, o Madame Olympe foi a escolha de Rafael Tonon. Certifique-se de que faz a reserva com antecedência, já que este espaço intimista tem apenas 24 lugares. O menu destaca ingredientes brasileiros cozinhados através de métodos franceses tradicionais: pense em confit de caju e baba ganoush feito de jiló (uma beringela escarlate).
O Kabawa, em Nova Iorque, também aparece na lista. Este animado restaurante no East Village serve “cozinha caribenha refinada e inventiva”, segundo a escritora da CNT, Kathleen Squires. Como escreve a editora de Comer & Beber da Time Out New York, Morgan Carter, na sua crítica, os clientes saem de lá com “as barrigas cheias e as línguas provavelmente ainda a dançar”.
Veja abaixo a lista completa dos melhores sítios para comer neste momento.
Os melhores novos restaurantes do mundo, segundo a CN Traveller
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