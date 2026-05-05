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Estes são os melhores novos restaurantes do mundo – de cozinhas abertas no Rio a baos em Paris

A ‘CN Traveller’ acaba de revelar uma lista com as 34 aberturas gastronómicas mais tentadoras de todo o planeta.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
A meat dish on a plate
Photography: courtesy of Kabawa | | Kabawa
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Se é como nós, assim que reserva o hotel, começa logo a pesquisar os melhores sítios para comer. Mas alguns restaurantes são tão excepcionais que vale a pena basear toda a sua viagem à volta deles. E há uma fonte de inspiração fresquinha, cortesia da CN Traveller.

A publicação está de volta com a sua Hot List dos novos (ou recentemente reabertos) locais para comer mais entusiasmantes do planeta, indicado pela sua rede de editores. Na lista constam restaurantes no Quénia, Cambodja, Alemanha, México, e muitos, muitos mais.

Fã de baos? Se sim, o De Vie, em Paris, deve estar no seu radar. Aninhado no 2.º arrondissement, este restaurante é composto por um menu de sete pratos no Comptoir De Vie, bebidas e petiscos no Bar De Vie e uma experiência mista de loja e bar na Cave De Vie. Sobre a comida, a jornalista da CN Traveller Devorah Lev-Tov afirmou: “Uma perna de pato chega num bao logo no início da refeição, e mais tarde o seu peito brilha como prato principal; o confit de abóbora é coberto com um molho holandês de kimchi num dos pratos, enquanto as sementes da abóbora são fermentadas e transformadas em gelado para a sobremesa, tal como um licor de abóbora aparece no cocktail pós-jantar.”

Já no Rio de Janeiro, o Madame Olympe foi a escolha de Rafael Tonon. Certifique-se de que faz a reserva com antecedência, já que este espaço intimista tem apenas 24 lugares. O menu destaca ingredientes brasileiros cozinhados através de métodos franceses tradicionais: pense em confit de caju e baba ganoush feito de jiló (uma beringela escarlate).

O Kabawa, em Nova Iorque, também aparece na lista. Este animado restaurante no East Village serve “cozinha caribenha refinada e inventiva”, segundo a escritora da CNT, Kathleen Squires. Como escreve a editora de Comer & Beber da Time Out New York, Morgan Carter, na sua crítica, os clientes saem de lá com “as barrigas cheias e as línguas provavelmente ainda a dançar”.

Veja abaixo a lista completa dos melhores sítios para comer neste momento.

Os melhores novos restaurantes do mundo, segundo a CN Traveller

  1. Kabawa, Nova Iorque, EUA
  2. La Perlita, Lima, Peru
  3. The Happy Crane, São Francisco, EUA
  4. De Vie, Paris, França
  5. Jin Ting Wan, Singapura
  6. Madame Olympe, Rio de Janeiro, Brasil
  7. Logy, Taipé, Taiwan
  8. Soma, Banguecoque, Tailândia
  9. Rannaghor by Sienna, Calcutá, Índia
  10. Caprichito, Buenos Aires, Argentina
  11. Yakatabune Izanagi, Tóquio, Japão
  12. Pi Sa, Phnom Penh, Camboja
  13. Tales by Chapter, Cidade de Ho Chi Minh, Vietname
  14. Old Tower, Pequim, China
  15. EMi, Madrid, Espanha
  16. Amura, Cidade do Cabo, África do Sul
  17. The Cloud by Käfer, Munique, Alemanha
  18. Paz, Tórshavn, Ilhas Faroé
  19. The Jane, Antuérpia, Bélgica
  20. Paradox, Bombaim, Índia
  21. Phet Phet, Riade, Arábia Saudita
  22. Feu, Byron Bay, Austrália
  23. Yiaga, Melbourne, Austrália
  24. Golden Avenue, Brisbane, Austrália
  25. Gerbou, Dubai, Emirados Árabes Unidos
  26. Shwen Shwen, Sevenoaks, Reino Unido
  27. Norah, Edimburgo, Reino Unido
  28. Alteño, Denver, EUA
  29. Rovello, Milão, Itália
  30. Esca, Cidade do México, México
  31. Carbone London, Reino Unido
  32. Must, Abidjan, Costa do Marfim
  33. Bistro Lolo, Nairobi, Quénia
  34. Ilé Eros, Lagos, Nigéria

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