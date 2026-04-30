Estes são os países mais ricos do mundo em 2026, segundo um novo índice

Liderado pela Noruega, um novo ranking está a agitar as águas globalmente ao olhar para além da mera produção económica.

Se acha que ser um dos países mais ricos significa ter um PIB astronómico, pense novamente. Um novo ranking está a agitar as águas globalmente ao olhar muito para além da mera produção económica.

De acordo com o HelloSafe, um site especializado em comparar seguros de viagem, o índice combina o PIB (Produto Interno Bruto) e o RNB (Rendimento Nacional Bruto) com factores de qualidade de vida, como a igualdade de rendimentos, as taxas de pobreza e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – um indicador que tem em conta a esperança de vida, a educação e o RNB per capita –, oferecendo uma visão mais abrangente do que realmente significa ser rico em 2026.

Em suma, os países no topo da lista não são apenas ricos no papel – são lugares onde a prosperidade é efectivamente sentida pelos seus residentes, e um país onde a população em geral vive bem ficará à frente de um onde a riqueza está concentrada nas mãos de uns poucos.

Então, quem lidera o pelotão?

A conquistar o primeiro lugar pela primeira vez está a Noruega, com uns impressionantes 77,65 pontos em 100. A nação nórdica alia elevados níveis de rendimento a baixas desigualdades e fortes sistemas sociais, fazendo dela a economia mais “equilibrada” do ranking.

A Irlanda surge logo atrás, no segundo lugar. Embora a HelloSafe mencione que o seu PIB per capita de 150.865 dólares se deve principalmente a empresas como a Apple, a Google e a Pfizer, e não aos residentes irlandeses propriamente ditos, o rendimento nacional bruto do país ocupa ainda assim a sétima posição a nível mundial.

O Luxemburgo ficou em terceiro lugar, marcando a primeira vez na história deste índice em que o pequeno país foi destronado do topo da lista. A Suíça e a Islândia seguiram-se no quarto e quinto lugares, formando um trio dominado por pequenos países europeus de elevado rendimento que se classificam consistentemente bem tanto nos ganhos como nos padrões de vida.

O único país não europeu no top 10 é Singapura, que obtém uma pontuação alta nos rendimentos, mas é penalizada pelos seus níveis mais elevados de desigualdade. Continue a ler para ver a lista completa.

Os países mais ricos do mundo, segundo o HelloSafe Prosperity Index 2026

Noruega (77,65) Irlanda (75,06) Luxemburgo (74,39) Suíça (72,46) Islândia (72,23) Singapura (66,43) Dinamarca (65,43) Países Baixos (58,17) Bélgica (54,83) Suécia (54,62) Catar (50,60) Alemanha (50,41) Emirados Árabes Unidos (50,22) Finlândia (49,13) Austrália (46,24) Áustria (43,46) Estados Unidos (43,39) Canadá (39,44) Chéquia (38,49) França (38,12)

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