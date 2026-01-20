Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Estes são os passaportes mais poderosos do mundo em 2026 (e Portugal está na lista)

Singapura volta a liderar o Henley Passport Index, mas há mudanças relevantes desde o trimestre anterior, com um país europeu a saltar do sexto para o terceiro lugar.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Passports from different nations
Photograph: Shutterstock
Publicidade

O primeiro Henley Passport Index trimestral de 2026 foi divulgado e, face ao relatório anterior, de Outubro, registaram-se mudanças relevantes no ranking dos passaportes mais poderosos do mundo.

Como é feita a classificação? Baseia-se no número de países onde os titulares de cada passaporte podem entrar sem visto. Tal como em Julho e Outubro, Singapura voltou a liderar. Quem tem passaporte da cidade-estado asiática pode entrar em 192 países sem visto, uma vantagem confortável sobre qualquer outro país do mundo.

Em segundo lugar, empatados, estão os passaportes da Coreia do Sul e do Japão, ambos com acesso a 188 países. É uma subida para o Japão, que estava em terceiro lugar no índice anterior. Outras mudanças incluem a subida de três lugares da Suécia, do sexto para o terceiro (agora ao lado do Luxemburgo, da Dinamarca, de Espanha e da Suíça), e uma melhoria ligeira do Reino Unido, que passou do oitavo para o sétimo lugar.

Entretanto, apesar de terem saído do top 10 no ranking de Outubro, os EUA recuperaram e estão agora sozinhos no décimo lugar. Portugal está na quinta posição. A lista continua abaixo.

Estes são os passaportes mais poderosos do mundo neste momento

  1. Singapura
  2. Japão, Coreia do Sul
  3. Luxemburgo, Dinamarca, Espanha, Suíça, Suécia
  4. Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Grécia, Irlanda, Países Baixos, Noruega
  5. Hungria, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Emirados Árabes Unidos
  6. Croácia, Chéquia, Estónia, Malta, Nova Zelândia, Polónia
  7. Austrália, Letónia, Liechtenstein, Reino Unido
  8. Canadá, Islândia, Lituânia
  9. Malásia
  10. EUA

O ranking completo, com 101 países, está disponível no site do Henley Passport Index.

✈️ Mais viagens: guias e notícias para as melhores escapadinhas

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.