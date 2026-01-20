Estes são os passaportes mais poderosos do mundo em 2026 (e Portugal está na lista)

[category]
[title]
Singapura volta a liderar o Henley Passport Index, mas há mudanças relevantes desde o trimestre anterior, com um país europeu a saltar do sexto para o terceiro lugar.
O primeiro Henley Passport Index trimestral de 2026 foi divulgado e, face ao relatório anterior, de Outubro, registaram-se mudanças relevantes no ranking dos passaportes mais poderosos do mundo.
Como é feita a classificação? Baseia-se no número de países onde os titulares de cada passaporte podem entrar sem visto. Tal como em Julho e Outubro, Singapura voltou a liderar. Quem tem passaporte da cidade-estado asiática pode entrar em 192 países sem visto, uma vantagem confortável sobre qualquer outro país do mundo.
Em segundo lugar, empatados, estão os passaportes da Coreia do Sul e do Japão, ambos com acesso a 188 países. É uma subida para o Japão, que estava em terceiro lugar no índice anterior. Outras mudanças incluem a subida de três lugares da Suécia, do sexto para o terceiro (agora ao lado do Luxemburgo, da Dinamarca, de Espanha e da Suíça), e uma melhoria ligeira do Reino Unido, que passou do oitavo para o sétimo lugar.
Entretanto, apesar de terem saído do top 10 no ranking de Outubro, os EUA recuperaram e estão agora sozinhos no décimo lugar. Portugal está na quinta posição. A lista continua abaixo.
O ranking completo, com 101 países, está disponível no site do Henley Passport Index.
📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn
[category]
[title]
Discover Time Out original video