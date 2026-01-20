Estes são os passaportes mais poderosos do mundo em 2026 (e Portugal está na lista)

Singapura volta a liderar o Henley Passport Index, mas há mudanças relevantes desde o trimestre anterior, com um país europeu a saltar do sexto para o terceiro lugar.

O primeiro Henley Passport Index trimestral de 2026 foi divulgado e, face ao relatório anterior, de Outubro, registaram-se mudanças relevantes no ranking dos passaportes mais poderosos do mundo.

Como é feita a classificação? Baseia-se no número de países onde os titulares de cada passaporte podem entrar sem visto. Tal como em Julho e Outubro, Singapura voltou a liderar. Quem tem passaporte da cidade-estado asiática pode entrar em 192 países sem visto, uma vantagem confortável sobre qualquer outro país do mundo.

Em segundo lugar, empatados, estão os passaportes da Coreia do Sul e do Japão, ambos com acesso a 188 países. É uma subida para o Japão, que estava em terceiro lugar no índice anterior. Outras mudanças incluem a subida de três lugares da Suécia, do sexto para o terceiro (agora ao lado do Luxemburgo, da Dinamarca, de Espanha e da Suíça), e uma melhoria ligeira do Reino Unido, que passou do oitavo para o sétimo lugar.

Entretanto, apesar de terem saído do top 10 no ranking de Outubro, os EUA recuperaram e estão agora sozinhos no décimo lugar. Portugal está na quinta posição. A lista continua abaixo.

Estes são os passaportes mais poderosos do mundo neste momento

Singapura Japão, Coreia do Sul Luxemburgo, Dinamarca, Espanha, Suíça, Suécia Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Itália, Grécia, Irlanda, Países Baixos, Noruega Hungria, Portugal, Eslováquia, Eslovénia, Emirados Árabes Unidos Croácia, Chéquia, Estónia, Malta, Nova Zelândia, Polónia Austrália, Letónia, Liechtenstein, Reino Unido Canadá, Islândia, Lituânia Malásia EUA

O ranking completo, com 101 países, está disponível no site do Henley Passport Index.

✈️ Mais viagens: guias e notícias para as melhores escapadinhas

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn