Mesmo à saída de Zagreb, a recém-protegida área abrange 30 mil hectares, com muitos trilhos para caminhadas, e é o 13.º parque natural da Croácia.

Com as notícias da abertura do caminho costeiro mais longo do mundo no Reino Unido e do lançamento da nova rota de caminhadas de Maiorca em Janeiro, este parece vir a ser um ano muito bom para os entusiastas de actividades ao ar livre na Europa. A juntar-se à crescente lista de novos trilhos, rotas e espaços verdes está um novo parque natural na Croácia.

Fica a cerca de uma hora de carro de Zagreb, a capital da Croácia, e chamar-se-á Parque Natural das Montanhas Zagorje. É o 13.º espaço verde protegido da Croácia e o primeiro desde que o Parque Natural de Dinara foi estabelecido em 2021. Ah, e tem um aspecto absolutamente idílico.

O local estende-se por uma vasta área de 30 mil hectares, com 150 quilómetros de trilhos deslumbrantes para ciclistas e caminhantes, que viajam através de florestas de carvalhos e ligam rotas históricas de montanha a pequenas aldeias e miradouros pitorescos. A partir do Monte Ivanščica, o pico mais alto da região, pode-se desfrutar de vistas gloriosas sobre o norte da Croácia e até mesmo em direcção à vizinha Eslovénia.

A designação não só ajudará a salvaguardar o ambiente, os ecossistemas e o património da região, mas também significa que fundos importantes para conservação estarão agora acessíveis.

Photograph: Croatia National Tourism Board

“A Croácia é conhecida pela sua linha costeira e ilhas, mas este novo parque natural destaca as paisagens extraordinárias das nossas regiões interiores", afirma a directora do turismo nacional croata no Reino Unido, Bisera Fabrio. "As Montanhas Zagorje oferecem uma perspectiva diferente da Croácia – uma de florestas, colinas, castelos e aventura ao ar livre, e fica apenas a uma curta viagem de Zagreb.”

Há muito para ver na região de Zagorje. O Castelo de Trakošćan é um dos castelos mais bem preservados do país, enquanto a Gruta de Vindija é um importante local arqueológico pré-histórico, albergando uma rica colecção de artefactos do Paleolítico.

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