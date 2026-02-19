Evento de vinhos põe castas portuguesas à prova no Hotel Tivoli

A segunda edição do Só Castas está marcada para 10 e 11 de Abril. O programa inclui uma conferências, provas, duelos e um espaço dedicado a castas raras.

O Hotel Tivoli é palco da segunda edição do Só Castas, evento que enaltece a produção vitivinícola nacional, com especial foco nas castas portuguesas. Acontece nos dias 10 e 11 de Abril e promete juntar produtores, outros profissionais do sector e público interessado.

Embora a organização ainda vá divulgar mais detalhes sobre esta edição, nomeadamente o nome do país convidado, sabe-se que o programa inclui uma conferência, provas livres e provas comentadas, duelos de castas e também um espaço dedicado a castas raras. Outras informações sobre o programa e participantes serão divulgadas "em breve".

Avenida da Liberdade, 185 (Avenida). 10-11 Abr. 20€

