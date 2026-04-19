A Lx Factory vai ser palco do maior evento de fitness do ano. A programação inclui dezenas de aulas de mais de uma dúzia de modalidades.

O Les Mills Experience está de volta à cidade. No dia 30 de Maio, entre as 07.30 e as 18.30, a Lx Factory será palco de um programa intensivo de aulas de grupo, com coreografias actualizadas e alguns dos melhores instrutores nacionais e internacionais, como Marlon Woods, especialista em Body Combat e Body Pump.

O ambiente é, como sempre, pensado para potenciar a performance e, sobretudo, a motivação. “Mais do que um evento de fitness, o Les Mills Experience afirma-se como uma verdadeira celebração do movimento”, lê-se em comunicado, que destaca ainda a música, numa agenda que se divide em dois palcos: o Power Stage e o Happy Stage.

Do Body Balance, que combina movimentos de yoga, tai chi e pilates para melhorar a flexibilidade e a força e equilíbrio mental, até ao Power Jump, uma modalidade de treino cardiovascular de alta intensidade, realizada em mini-trampolins, o difícil vai ser mesmo escolher.

Comece pelos bilhetes: há diferentes tipos, a partir de 25€ e só para maiores de 16 anos, para experiências combinadas ou aulas individuais, com acesso a múltiplas sessões ao longo do dia. Para mais informações, e a agenda completa, basta consultar o site do evento.

Rua Rodrigues de Faria, 103 (Alcântara). 30 Mai, Sáb 07.30-18.30. Desde 25€

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