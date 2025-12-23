Depois de uma edição de três dias no Estádio do Restelo, o Evil Live volta à MEO Arena em 2026 com um formato mais compacto e quatro confirmações internacionais.

O Evil Live Festival anunciou os primeiros nomes da próxima edição do festival de metal: Marilyn Manson, Mastodon, The Gathering e Imminence estão confirmados. A edição de 2026 vai acontecer a 5 de Julho na MEO Arena para uma edição de um único dia, depois de, em 2025, ter ocupado o Estádio do Restelo durante três dias, com Judas Priest, Korn e Slipknot como cabeças-de-cartaz.

Marilyn Manson é, desde logo, um dos destaques deste arranque de cartaz. Figura incontornável do rock industrial e um dos artistas mais controversos e influentes das últimas décadas, regressa a Lisboa depois de um concerto recente no Campo Pequeno, esgotado.

Os Mastodon reforçam o lado mais técnico e progressivo do alinhamento. Este concerto marcará a primeira actuação em Portugal do sem o guitarrista Brent Hinds, que morreu em Agosto deste ano.

Os bilhetes para o festival já estão à venda, com a organização a prometer mais confirmações para breve.

MEO Arena, Rossio dos Olivais (Parque das Nações). 5 Jul, Sáb. 75€-79€

