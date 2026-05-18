“Experimenta o Futuro” com concertos, teatro e experiências imersivas

O Pavilhão de Portugal vai abrir portas a um novo evento. A iniciativa é da Universidade de Lisboa e a entrada é livre.

“O futuro não se prevê. Vive-se. Toca-se. Experimenta-se.” É sob esta premissa que, de 21 a 24 de Maio, a Universidade de Lisboa leva o “Experimenta o Futuro” ao Pavilhão de Portugal. A programação da iniciativa, que assinala o primeiro aniversário de reabertura do edifício emblemático, inclui desde concertos de bandas emergentes até oficinas criativas e experiências sensoriais. A entrada é livre.

“Sob a icónica pala do Pavilhão de Portugal, um dos destaques são os Concertos à Pala, que convidam o público a descobrir novas sonoridades num ambiente informal e acessível, celebrando a ligação entre criação artística, comunidade académica e público em geral”, lê-se em comunicado do evento, que arranca no dia 21, às 17.00, com a final da quarta edição da Competição 3 Minutos de Tese, onde é preciso explicar anos de investigação em apenas três minutos e um único diapositivo.

Ainda na quinta-feira, 21 de Maio, está também prevista uma "conversa global" que junta antigos estudantes da Universidade, hoje espalhados pelos quatro cantos do mundo, que entram em directo via Zoom, para partilharem percursos, desafios e aprendizagens. Além de “testemunhos inspiradores”, está prevista uma dinâmica de speed dating entre estudantes e alumni, com o objectivo de promover o networking com perguntas directas e conselhos de carreira.

Já na sexta-feira, dia 22, as jornadas FATAL do Futuro reúnem profissionais, amadores, curiosos e entusiastas para reflectir e debater o papel do teatro universitário, mas há também os muito esperados Concertos à Pala, com nomes como o colectivo bracarense Quadra, com electro-pop/indie; o colectivo lisboeta Lenha, com electrónica experimental; ou EVAWAVE, artista selecionada para os Novos Talentos Fnac 2025, que antecipa o seu futuro EP com o magnetismo de "Aurora".

No dia 22, poderá ainda ver a exposição “Designing Sustainable Futures”, participar em workshops e celebrar o primeiro aniversário da Biblioteca António Mega Ferreira, com a apresentação do novo ciclo das Bibliotecas de Lisboa e a estreia de um documentário sobre o papel das bibliotecas hoje, concebido por Gonçalo M. Tavares.

No sábado, 23 de Maio, o destaque vai para a iniciativa “Feitos de Futuro”, que transforma o Pavilhão num laboratório vivo. Entre as 10.00 e as 18.00, poderá entrar em realidades virtuais, programar robôs, explorar o corpo humano ou ouvir o oceano como nunca antes. Se preferir, haverá também uma “Offline Room” com jogos analógicos e dinâmicas de atenção plena, além de outras propostas para todos os gostos e idades.

No último dia, 24 de Maio, não só se faz uma visita comentada a duas vozes, como se reproduz Quatro Cenas da República Alexandrina, um espectáculo de Pedro Saavedra, com interpretação de Armando Jorge Teles e Almeida, Cristina Oliveira, Fernando Alves, Hugo Louro e Maria da Conceição Freitas.

Alameda dos Oceanos (Parque das Nações). 21-24 Mai, Qui 17.00-20.00, Sex 10.00-17.00, Sáb 10.00-17.00 e Dom 10.00-17.10. Entrada livre

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